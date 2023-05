Suecia gana Eurovisión y España queda...la DECIOSÉPTIMA de un total de 26 concursantes

domingo 14 de mayo de 2023

¡Suecia gana Eurovisión 2023! Loreen se corona con "Tattoo" y, de paso, consigue un nuevo récord. La representante de Suecia ganó en 2012 con "Euphoria" y ahora vuelve a hacerlo, un logro que la convierte en historia viva del festival: es la primera mujer que se alza con la victoria en dos ocasiones. Hasta el momento, solo Johnny Logan había logrado esta hazaña: triunfó en 1980 con "What's Another Year" y en 1987 con "Hold Me Now".



Como cada año, parece que las apuestas, las escuchas en Spotify y las visualizaciones en YouTube son la única manera de saber cómo pueden ir los puntos en el televoto. Y parece que, al menos las apuestas, han hecho que haya menos sorpresas en los resultados, pues ha ganado la gran favorita: Loreen.



Lo cierto es que, para el jurado profesional, Israel era segunda, seguida de Italia y Finlandia. Por otro lado, Blanca Paloma ocupaba un nada desdeñable noveno puesto. Pero el televoto lo cambió todo.



Blanca Paloma quedó en 17ª posición tras recibir solo 5 puntos de la audiencia. Y, como se venía diciendo, Finlandia terminó quedando segunda; e Israel, tercera. Por tanto, se cumplieron los vaticinios finales de las apuestas. "Eaea" ha sumado un total de 100 puntos: 95 del jurado y 5 del público.



Finlandia se queda con la segunda posición: Käärijä y su "Cha Cha Cha" han recibido un total de 527 puntos frente a los 583 puntos de Loreen. A más de 160 puntos de distancia de Finlandia se queda Israel, con Noa Kirel, cuyo "Unicorn" ha conseguido 362 puntos. Completan el Top 5 Italia (Marco Mengoni ha recibido con "Due Vite" 350 puntos) y Noruega (Alessandra con "Queen of Kings", 268 puntos).