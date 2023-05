LOS HAY CON SUERTE : Un vecino de Talavera de la Reina gana los 17 millones del Sorteo Extraordinario de la Madre

lunes 08 de mayo de 2023 , 11:32h

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE ha repartido en Talavera de la Reina 18.560.000 euros, en 40 cupones. Un vecino de la localidad toledana se ha llevado los 17 millones de euros del premio mayor, mientras que otros 39 vecinos más han logrado cupones agraciados con 40.000 euros cada uno por un importe global de 1,5 millones de euros más.La suerte del Extra del Día de la Madre de la ONCE sorteado esta noche ha llegado a Talavera de la Reina desde la Oficina de Correos ubicada en la Plaza del Reloj, número 8, donde se comercializaron 39 cupones premiados con 40.000 euros y el agraciado con los 17 millones del premio mayor.Además, el Extra del Día de la Madre de la ONCE ha repartido 2.320.000 euros entre Valladolid, Huesca y Chiclana, para completar un total de 20.880.000 euros distribuidos entre muchos clientes.En Valladolid, el Extra del Día de la Madre de la ONCE ha repartido 1.600.000 euros, en 40 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno, también desde una oficina de Correos.Huesca también ha sido premiada en este Sorteo Extraordinario, que ha repartido 400.000 euros en 10 cupones premiados con 40.000 euros cada uno de manos del vendedor de la ONCE Rubén Asensio Gil.Y en Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha sido el vendedor Pedro José Aido Aragón quien ha repartido 320.000 euros en ocho cupones premiados con 40.000 euros cada uno.El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 17 millones de euros; mientras que los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número tenían un premio de 40.000 euros.Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es , y establecimientos colaboradores autorizados, como Correos.