1 de cada 4 personas aprieta o hace rechinar los dientes de forma inconsciente por la noche

Se cuadruplican los casos de bruxismo a raíz de la pandemia: "No podía abrir la boca más de dos centímetros"

martes 02 de mayo de 2023 , 12:11h

Casi 1 de cada 4 personas aprieta o hace rechinar los dientes de forma inconsciente y, generalmente por la noche, frente a tan solo el 6 por ciento de la población en 2019, según datos del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.



Además de dañar nuestros dientes, el bruxismo provoca dolores musculares y hasta de cabeza. Muy ligados al estrés y a la tensión emocional, los casos se han cuadriplicado con respecto a antes de la pandemia.



Son muchas las consecuencias para nuestra salud, además del impacto bucodental, y es que, según explica a COPE el presidente del Colegio de Odontólogos Estomatólogos de Madrid, Antonio Montero: “provoca alteraciones en los dientes de desgastes y de roturas de dientes, problemas y contracturas en la musculatura que rodea a la mandíbula, chasquidos, limitaciones de apertura de la boca, dolores de cabeza o dolores de cuello”.



Y los casos de bruxismo son cada vez más frecuentes en las consultas. De hecho y, según Montero: “he pasado de ver un paciente con una fractura de diente por apretar de noche antes de la pandemia a ver un caso diario después, es un aumento exponencial. Igual que ha crecido mucho el consumo de ansiolíticos o los pacientes que van al psicólogo, pues lo mismo sucede con este problema que tiene mucho que ver con la tensión emocional, de forma que personas que antes no apretaban los dientes ahora lo hacen”.



Aunque hay casos de bruxismo diario, generalmente el apretamiento y rechinamiento sucede durante la noche porque es cuando menos control tenemos. Es un movimiento, en este caso, inconsciente que nos lleva a hacer movimientos masticatorios que desgastan o liman los dientes. Además de los genes, que también influyen, en el desarrollo del bruxismo pesa lo que más el estilo de vida.



“Puede haber incluso un 70 por ciento de pacientes que viven en las ciudades que, por el estrés del tráfico y de la vida cotidiana, aprietan los dientes por la noche, pero eso no quiere decir que todos necesiten tratamiento porque a lo mejor es una fase y no genera necesariamente una patología dental”, subraya Montero.