Núñez con Gamarra : “Pretendo un cambio sereno porque Castilla-La Mancha merece algo mejor. Mejor sanidad, más oportunidades, más transparencia y menos palabrería”

Indica que “este país no puede permitirse un Gobierno y un partido en el que se están matando entre ellos todos los días” y Castilla-La Mancha “no se merece un presidente que no se atreve a plantar cara al presidente nacional”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 21 de abril de 2023 , 13:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que pretende “un cambio sereno porque Castilla-La Mancha se merece algo mejor”, entre otras cuestiones, una “mejor sanidad, más oportunidades, más transparencia y menos palabrería”.



Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en el ‘Desayuno Informativo’, organizado por El Digital de Albacete, y que ha sido presentado por la secretaria general del PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, donde ha incidido en que “el PP merece la pena porque nunca fallará a los españoles y siempre estará cuando nos necesiten”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que la región y el país necesitan “estabilidad y colaboración estrecha entre los gobiernos”. “Oirán todos los días hablar de que si Page se lleva mal con Sánchez o no, que si los miembros del Gobierno discuten entre ellos o que si unos piden la dimisión de los otros, así no vamos a ningún sitio”.



Por ello, ha aseverado que “ni Page ni Sánchez pueden seguir”. “Tengo la enorme fortuna de llevarme bien con mi presidente y me llevo estupendamente con los presidentes del PP de las Comunidades Autónomas vecinas” y, además, “me llevo bien con mis paisanos, a los que jamás se me ocurriría insultar”.



“Este país no puede permitirse un Gobierno y un partido en el que se están matando entre ellos todos los días” y Castilla-La Mancha “no se merece un presidente que no se atreve a plantar cara al presidente nacional”, ha dicho, al tiempo que ha afirmado que si los castellanomanchegos apuestan por él en la región y por Alberto Núñez Feijóo en España “vamos a llegar a acuerdos todos los días en agua, en inversiones o en nuestra postura sobre lo que es y debe ser España”.



Núñez ha añadido que los castellanomanchegos tienen que saber que “siempre antepondremos lo necesario para los demás a nuestro propio interés y que defenderemos Castilla-La Mancha, España y a los españoles sin que nadie quede atrás. Que nadie lo dude”.



“Solo hay que ver lo que pasó en el Congreso ayer. Gracias al PP se ha dado marcha a atrás a una Ley repugnante, que permitía rebajar penas a los abusadores sexuales y los violadores y ha sacado a la calle a cientos de ellos”, ha asegurado, por lo que está “esperando todavía que Page pida perdón a todas las víctimas por saber lo que iba a pasar y haber permanecido callado”.



Núñez ha defendido que tiene “toda la ilusión del mundo, toda la esperanza y toda la convicción” de que se puede “vencer la inercia y la resignación con la que los gobiernos actuales dirigen los destinos de los castellanomanchegos y de los españoles”, por lo que “ganar un futuro mejor sólo depende de nosotros, nadie nos lo regalará y a nadie se lo debemos”.



El presidente regional del PP traerá a Castilla-La Mancha “un cambio imparable y a la vez tranquilo, hecho con la moderación y el entendimiento como partes esenciales” porque los castellanomanchegos están “cansados de mirar a su alrededor anhelando tener lo que otros tienen hoy”. “Creo en la alianza de igual a igual con otras regiones para intentar afrontar juntos nuevos retos y conseguir mejores condiciones de vida. Le pido a mis paisanos que construyamos el futuro juntos, entre todos”.



MIL RAZONES PARA UN CAMBIO



Núñez ha aseverado que existen “más de mil razones para que haya un cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha”. Y es que la región sigue a la cola de los indicadores sociales y económicos de España.



Así, Castilla-La Mancha es la cuarta Comunidad Autónoma más pobre y con peor nivel de vida de toda España; es la tercera región con peor renta media por hogar de toda España; cuenta con el quinto peor dato de paro de toda España; es una de las tres regiones de toda España cuyas ciudadanos realizan un mayor esfuerzo fiscal; es la cuarta región menos competitiva de España; se sitúa entre las cinco regiones que más empresas perdieron en 2022 y ha perdido también 943 autónomos con respecto al año pasado.



Y, en materia sanitaria, la situación “es muy mala”, una realidad que en Albacete “se conoce bien”. Así, el caos y el colapso hospitalario es tan preocupante que los médicos denuncian que los tiempos de demora y de espera en los pasillos oscilan entre las 24 y las 72 horas; además se está produciendo una disminución de especialistas, que está perjudicando la atención de los pacientes; somos la región con el mayor porcentaje de pacientes de toda España que esperan una operación más de seis meses, con un 28,4 por ciento y los profesionales castellanomanchegos son los únicos del país que no han recuperado la Carrera Profesional Sanitaria.



Por último, Núñez se ha referido a los 8 años de gobierno de Page en la región. Los primeros cuatro años, pactó con Podemos y aprobó “medidas nefastas”, no solo para la recuperación económica, sino porque “tomaron decisiones y se aprobaron leyes que atentaban contra las tradiciones de la región y la convivencia entre nuestra gente”.



Y los últimos cuatro años donde ha demostrado “su manifiesta incapacidad para gestionar una crisis”. Así, durante la pandemia “las decisiones que se tomaron fueron las peores, muchas veces tarde y otras nunca” y ante esto Page “comparecía faltando al respeto a todos los castellanomanchegos”, algo que los sanitarios de Albacete “saben muy bien, cuando les acusó de estar grabando vídeos en lugar de hacer su trabajo”.



Además, el socialismo ha aprobado una Ley por la que se permite la expropiación de tierras a los agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma. Una Ley que se ha comprometido a derogar en su primer Consejo de Gobierno, así como a poner en marcha medidas como una reformulación de la Formación Profesional en la región, financiando un año de contrato en el ámbito laboral y una ayuda de 10.000 euros si el estudiante decide emprender, y destinar el 50 por ciento del Plan de Empleo a las empresas.



“Me comprometo a recuperar la Carrera Profesional Sanitaria, a poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera y a modernizar la Atención Primaria”, ha indicado, y, también, ha firmado un contrato con CEAT y ATA para mejorar las condiciones de los autónomos de Castilla-La Mancha, con menos impuestos y menos burocracia.



Por todo esto, Núñez ha pedido a los castellanomanchegos que “no olviden” y que cuando vayan a votar el próximo 28 de mayo recuerden, valoren y juzguen con su voto esta gestión. “Castilla-La Mancha lleva muchos años sin despegar. Lleva demasiados años con gobiernos que nunca se han planteado una estrategia sobre qué hay que hacer para que Castilla-La Mancha progrese y cuál ha de ser la estrategia para llevar a cabo este proyecto”.