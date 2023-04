La Diócesis de Sigüenza-Guadalajara anima a marcar la "doble X" a favor de la Iglesia

En la Renta de 2022, las declaraciones presentadas en Guadalajara con la 'X' a favor de la Iglesia católica fueron 51.038, que supusieron 1.730.469 euros

REDACCION

jueves 20 de abril de 2023 , 11:47h

La Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, a través de su Comisión para el Sostenimiento constituida el pasado mes de abril, ha puesto en marcha la campaña 'Xtantos', impulsada a nivel nacional por la Conferencia Episcopal Española en simultáneo a la de la Renta 2023.



El ecónomo diocesano, Miguel Ángel Calvo, ha animado a los oyentes de Herrera en COPE Guadalajara a marcar "más que la X, la doble X" a favor de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta de este año, "porque es lo único que podemos hacer los contribuyentes para imputar nuestros impuestos a un determinado fin, ya que los demás, como en educación, en cultura, van a través del Gobierno, pero nosotros, en nuestra declaración, podemos decidir que el 0,7% vaya a la Iglesia y a otros fines de interés solidario".



Para Calvo el motivo para tomar esa decisión radica en "la gran labor que está haciendo la Iglesia en España y más concretamente en nuestra Diócesis de Sigüenza-Guadajara".



En este sentido, ha subrayado "la gran labor que hace la Iglesia en Cáritas, con todos los programas que tenemos de personas sin hogar, de supermercado y restaurante solidario, de comida sobre ruedas, programas de empleo, centro de escucha y también un nuevo centro que estamos haciendo ahora para familias sin hogar".



Pero además, el ecónomo diocesano ha puesto en valor "la labor que hacen los sacerdotes rurales, en la España despoblada", donde aparte de ser "agentes evangelizadores", son también"agentes sociales: están con la gente mayor, con la gente que necesita tanto ayuda espiritual como ayuda material, y están con ellos, les visitan, les ayudan".



Por no hablar de la gran inversión que la Diócesis debe realizar cada año para el mantenimiento de su patrimonio, que, tal como ha apuntado Miguel Ángel Calvo, se cifró el pasado año en"más de 2 millones de euros, ya que hay que decir que la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara tiene 500 templos actualmente y eso, en una España tan despoblada como la que tenemos en la zona de Maranchón, de Atienza, de Sigüenza o de Molina, conlleva hacer una inversión grande de dinero, a pesar de que los poderes públicos nos ayudan, como no podía ser de otra manera".



Según datos aportados por el informe de la Conferencia Episcopal Española sobre la asignación tributaria en la campaña de la Renta 2022, emitido a finales de febrero, las declaraciones presentadas en Guadalajara con la 'X' a beneficio de la Iglesia Católica fueron 51.038, que se traducen en 1.730.469 euros asignados a la Iglesia de Sigüenza-Guadalajara.



"En Guadalajara no está mal", ha señalado el ecónomo diocesano Miguel Ángel Calvo valorando la cifra, pero añadiendo que "esta cantidad es la que ha salido de la Delegación Provincial de Hacienda; esto va a la Conferencia Episcopal y de ahí se distribuye este dinero con unos criterios más equitativos y más justos".



Un reparto que, en el caso de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, responde, según Calvo, a la realidad de un vasto territorio de "muchísimos kilómetros cuadrados", marcado por "una despoblación muy grande", en el que existen "470 parroquias", que deben ser atendidas por los sacerdotes diocesanos que pertenecen a él.



Por eso, habiendo alcanzado en Guadalajara en la Renta del año pasado "poco más de un tercio de las declaraciones que marcan la X a favor de la Iglesia, tenemos un gran recorrido por delante", ha concluido Miguel Ángel Calvo.