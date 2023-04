Molina de Aragón, con 8º bajo cero, temperatura mínima más baja en la madrugada de este miércoles por detrás de Reinosa

miércoles 05 de abril de 2023

La madrugada de este miércoles ha sido muy fría en algunas zonas, con récords de temperaturas mínimas, según ha detallado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha destacado los cambios “especialmente bruscos” que se están produciendo esta primavera. Así por ejemplo, en contraste con los valores de estas primeras horas del día, las máximas de este miércoles alcanzarán valores hasta 10ºC por encima de lo normal para la época del año.



El portavoz ha explicado que la madrugada de este miércoles ha sido “extremadamente fría” para la época del año, con heladas fuertes en algunas zonas del centro y norte de la Península. Los termómetros han bajado hasta 10,1ºC bajo cero en Reinosa (Cantabria) y hasta 8,1ºC bajo cero en Molina de Aragón (Guadalajara).



Entre las capitales de provincia destaca el dato del aeropuerto de Burgos, donde los termómetros se han desplomado hasta 6,6ºC bajo cero, lo que convierte a esta madrugada en la más fría para el mes de abril desde que hay registros en la ciudad de Burgos, cuyo récord anterior era de 6,2ºC bajo cero en abril de 1975.



En el aeropuerto de Vitoria también se ha batido el récord de frío para el mes de abril, con una temperatura de 4,5ºC grados bajo cero. El récord anterior en la actual ubicación del observatorio, con 40 años de datos, se produjo precisamente el año pasado con 3,9ºC bajo cero.



“Hemos pasado en pocos días de hablar de récords de calor en España para el mes de marzo a récord de frío para el mes de abril”, ha puntualizado el portavoz, que ha recordado que “la primavera es una estación en la que los cambios de tiempo son muy bruscos”. “Realmente este año están siendo especialmente bruscos”, ha indicado.



En cualquier caso, ha señalado que para los próximos días festivos se espera “tiempo estable debido al anticiclón que dominará el panorama meteorológico y hará escudo contra las lluvias en todo el país, con temperaturas que van a subir, tanto las mínimas como las máximas, aunque continuará haciendo algo de frío a primeras horas de la mañana”, cuando “prácticamente irán desapareciendo las heladas y el ambiente será templado a mediodía, con más de 20ºC en la mayor parte del territorio”.



“Habrá que abrigarse, por lo tanto bien a primeras horas, pero luego sobrarán capas”, ha añadido el portavoz que ha precisado que, a partir de Viernes Santo y durante los días siguientes, las temperaturas mínimas serán en general normales para la época del año mientras que las máximas estarán por encima de lo normal, entre 5 y 10ºC en la mayor parte del país, con un tiempo estable que continuará durante los primeros días de la próxima semana.



En concreto, este miércoles lo más destacado será el viento fuerte en el litoral andaluz y la posible presencia de calima también en el sur de Andalucía, con unas temperaturas máximas que suben en todo el país. Así, probablemente en Córdoba o Sevilla lleguen a los 28ºC.



Los días de Jueves Santo y Viernes Santo serán también jornadas tranquilas en lo meteorológico. Las temperaturas mínimas ya subirán claramente este Jueves Santo con respecto a las de este miércoles. Será una subida de hasta 6 y 8ºC en la meseta norte, de manera que las heladas quedarán acotadas a zonas de montaña y a puntos aislados de la meseta y además serán las débiles.



El ambiente será más templado de día, con más de 20ºC en la mayor parte del territorio a primeras horas de la tarde y más de 25ºC en Extremadura y Andalucía. En esta comunidad, el viento de Levante soplará con intensidad en el sur y se espera para este Jueves Santo presencia de calima.



El Viernes Santo persistirá ese viento intenso en el sur de Andalucía, sobre todo en la zona litoral, aunque irá remitiendo el polvo en suspensión de manera clara. Ese día continuará el ascenso térmico en la mayor parte de España, con más de 25ºC de temperatura máxima, no sólo en zonas del sur sino también en puntos del norte como el Valle del Ebro, sur de Galicia o puntos del oeste de Castilla y León. Incluso se rondarán los 30ºC en el Valle del Guadalquivir el Vierne Santo.



Tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo, apenas se esperan precipitaciones en España, salvo si acaso algún chubasco puntual por la tarde en zonas del Pirineo catalán y entorno del Sistema Ibérico. El Sábado y Domingo Santo, la situación será similar, con cielos poco nubosos o despejados en casi toda España.



El fin de semana, podrán crecer algunas nubes en zonas de montaña de la mitad oriental sin que se descarte algún chaparrón aislado en puntos del norte de Cataluña y de Baleares pero serán chubascos dispersos y en general de poca importancia.



ESCALADA DE TEMPERATURAS: SE SUPERARÁN LOS 30ºC EN EL SUR

De este modo, continuará la escalada de las temperaturas en la mayor parte de España, que será más acusada el sábado y especialmente en el caso de los valores nocturnos. Se superarán los 25ºC en amplias zonas del centro y sur de la Península y también en áreas más amplias de la mitad norte que en días anteriores. Badajoz, Córdoba, Granada o Murcia incluso de rondarán los 30ºC mientras que Sevilla podría llegar a 32ºC.



El portavoz ha avanzado que la próxima semana comenzará con una situación similar, es decir, con tiempo anticiclónico y estable en toda España y ausencia prácticamente total de precipitaciones el lunes y el martes, aunque no se puede descartar alguna llovizna o lluvia débil en el extremo norte peninsular.



De este modo, seguirá el ambiente cálido para la época del año, sobre todo del sur de la Península, donde se volverán a superar los 30ºC en algunos puntos, como el Valle del Guadalquivir.



A partir del miércoles podría aumentar la nubosidad en el tercio norte, con posibles lluvias y temperaturas en descenso mientras que en el resto de España continuará el tiempo estable, con temperaturas altas para la época.



En Canarias, lo más destacado de este miércoles será el viento alisio, que soplará con intensidad en zonas expuestas. También habrá vientos fuertes en las cumbres. Al menos hasta el sábado, los cielos estarán poco nubosos con algún intervalo de nubes en el norte de las islas más montañosas y posibles lloviznas aisladas pero en general predominará el tiempo tranquilo. Habrá presencia de calima, sobre todo en las islas orientales, y todavía soplará el viento con cierta intensidad.



A partir del domingo podrá aumentar la nubosidad con precipitaciones, sobre todo en las islas occidentales, aunque todavía hay incertidumbre respecto. El domingo, las temperaturas podrían subir y también los días siguientes pero, hasta entonces, no variarán demasiado.