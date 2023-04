Ampliar CAOS también en Cercanías estos días pasados

EL CAOS DE RENFE : Las vacaciones, demoradas por el 'caos' en la alta velocidad de Chamartín

Una avería ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad el primer día de la Operación Salida por Semana Santa

domingo 02 de abril de 2023 , 13:15h

El inicio de las vacaciones de Semana Santa ha empezado con el pie torcido para los viajeros que salían en trenes de alta velocidad este viernes desde la estación Chamartín-Clara Campoamor, en Madrid, donde una avería ha dejado imágenes del caos de centenares de personas esperando y sin información.



Desde las 16.50 de este viernes se perdió la tensión eléctrica en la catenaria, por lo que los trenes de alta velocidad no podían ni entrar ni salir de la estación hasta dos horas después, cuando según Adif la circulación se ha reestablecido, aunque aún con retrasos y con buena parte de los viajeros derivados a la estación de Atocha.



Ainhoa y Lucas, de 25 años, salían hacia Alicante esa tarde desde Chamartín, pero su tren ha sido desviado y salía finalmente desde Atocha a las 19.55, pero les han avisado del cambio apenas media hora antes. “Estoy nerviosa y agobiada, porque ahora tengo que ir corriendo”, ha explicado ella a EFE.



Ha habido quien ha esperado a las puertas de la estación más de una hora sin tener ni idea de si su tren iba a salir finalmente o no, como las amigas Lorena y Alba, que pensaban salir en el tren de las 19.10 a Valencia a pasar la Semana Santa.



"Ha salido un chico con un megáfono para decirles a los que tenían trenes a las cinco que sus trenes no estaban cancelados, y a los que salían sobre las seis les han avisado de que se trasladaban a Atocha, pero les han avisado con muy poco margen. Estamos a media hora de allí", ha explicado a EFE Alba, preocupada por si les pasaba lo mismo a ellas.



Cansados por la espera, los viajeros se han quejado no solo de la información sino también de lo mal que les llegaba la voz de los megáfonos. "No se oye, no se oye", gritaba esta tarde la multitud a los operarios que les daban indicaciones de los desvíos y los nuevos horarios.



"El problema es que en las pantallas no hay información y la gente no sabe lo que tiene que hacer", ha explicado a EFE.



Numerosos usuarios se han quejado a través de las redes sociales, algunos porque sus trenes saldrán con retraso y otros porque sus transportes se han quedado parados a mitad de recorrido, sin poder llegar a la estación madrileña.



