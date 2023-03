Firmado el Convenio Colectivo del sector del Comercio de la provincia de Guadalajara

Estará en vigor hasta diciembre de 2024. Un convenio firmado entre FEDECO y los sindicatos UGT y CCOO

martes 28 de marzo de 2023

La Federación de Asociaciones y Pymes y Autónomos de Comercio de la Provincia de Guadalajara (FEDECO), integradas en CEOE-CEPYME Guadalajara, como única interlocutora con los sindicatos de su sector, ha sido la encargada, por medio de sus representantes y el departamento Jurídico de la Patronal alcarreña, de negociar el convenio colectivo con vigor para el periodo 2019-2024.



Este documento ha sido consensuado tanto por trabajadores y empresarios y que servirá como texto de referencia hasta el 31 de diciembre de 2024.



Ante la situación extraordinaria que tenía este convenio, pues no se había revisado desde 2019 y, conscientes todas las partes de la necesidad de una actualización y adecuación al sector del comercio en todas sus vertientes, se han llegado a varios acuerdos positivos para ambas partes y donde se produce, ante la situación de inflación actual, una subida moderada de los salarios.



Para la mejor conciliación de la vida familiar y laboral, la jornada se estructura en 5 ó 6 días a la semana. En el caso de trabajar 6 días a la semana, se establece un plus de 120 euros.



Además, el convenio acuerda la creación de un protocolo de acoso laboral para aquellas empresas que todavía no dispongan del mismo.