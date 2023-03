El abulense Nacho Pérez y la cifontina Beatriz Martínez repiten triunfo en la Gárgoles Bike Race

lunes 27 de marzo de 2023 , 14:03h

La segunda edición de la carrera, que organiza la comisión de fiestas de Gárgoles de Arriba junto al Ayuntamiento de Cifuentes, ha registrado una gran participación, con 323 inscritos. Y el circuito, en su X Edición, cuenta igualmente con más bikers inscritos que nunca en el conjunto de la competición.

Gárgoles de Arriba-Cifuentes. 26 de marzo de 2022. El X Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara ha comenzado hoy, en Gárgoles de Arriba, con la disputa de la Gárgoles Bike Race. Lo ha hecho con récord de inscripciones al conjunto de la competición, después, nada menos que después de diez ediciones, y con una primera prueba sobresaliente tanto en lo deportivo como en todos los aspectos logísticos.

La carrera la ha organizado el Ayuntamiento de Cifuentes, junto con la Comisión de Festejos de Gárgoles de Arriba. 323 bikers se han inscrito para participar en la prueba que cuenta con un circuito variado, técnico pero no peligroso, y dispuesto, como cada una de las carreras, en dos recorridos, para facilitar la participación de los ciclistas con más y menos horas de entrenamiento. El más duro tenía 42 Kilómetros y 1.428 metros de desnivel positivo. La ruta corta, adaptada para los menos avezados, ha sido de 22 kilómetros, con 448 metros de desnivel positivo. La carrera ha discurrido por la comarca de la Alta Alcarria, en un entorno de paisajes espectaculares, en los que se mezclan pinares y encinares, así como también pistas y senderos. El desarrollo de la carrera ha sido perfecto, sin apenas incidentes, fruto de la perfecta sintonía entre la organización, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Cifuentes, los voluntarios de Protección Civil y la impecable coordinación de Eload Team, que volcaba las clasificaciones apenas terminada la prueba.

La salida la daban, puntualmente esta mañana, el alcalde de Cifuentes, Marco Campos, el concejal de Deportes, el director de carrera, David de la Fuente, y el coordinador del Circuito, Javier Fernández, en la Plaza Mayor de Gárgoles.

El abulense Nacho Pérez (Flyz Orquin Racing Team) ha sido el primero en cruzar la meta. Lo ha hecho con un tiempo récord de 1h 51´36”, pulverizando su registro del año pasado -lo ha bajado en 9 minutos-, cuando también se llevó la victoria en la Plaza Mayor de Gárgoles de Arriba. “Es una carrera muy bonita y estoy muy satisfecho con el doblete. Quería venir a disfrutar de ella, como así ha sido, y aún más habiéndome llevado el triunfo el año pasado”, decía el ganador en meta. Junto a su compañero de equipo, Gonzalo Sánchez, ha seleccionado la carrera desde el principio imponiendo un ritmo infernal y tanteando a los rivales. Después de que la cabeza de carrera se redujera a sólo cinco corredores, en la subida a la Cueva del Beato el dúo se deshizo de sus perseguidores. “A partir de ese punto, Gonzalo y yo nos hemos dado relevos hasta meta, manteniendo la ventaja. Era un terreno duro, pero hemos podido abrir hueco y ganar”, añadía Nacho Pérez. Los dos habían corrido ayer en otra prueba, en la que se impuso Gonzalo, así que hoy, le tocaba a Nacho. El de Navaluenga no ha escatimado elogios ni para el circuito, ni para la organización. “El recorrido es atractivo, tiene de todo, es muy bonito. Me ha gustado venir. Y volveré a correr esta carrera en el futuro”, señalaba en Gárgoles.

Gonzalo Sánchez entraba segundo, calcando el tiempo del campeón. “Ha sido una carrera muy chula. El recorrido me ha sorprendido un montón, por juguetón, con mucha senda”, señalaba en meta. En el primer tramo de la carrera, más de perfil rodador, ambos atacaron. “Quizá, yo, que tengo menos experiencia, no he sabido gestionar bien los primeros kilómetros”, reconocía el chaval. Pero cuando el camino se empinaba, con unos primeros porcentajes de subida endiablados, fue Gonzalo quien tomó la delantera. “Nacho entró por detrás, y desde ese momento, se ha tratado sólo de gestionar la renta”. Para el madrileño, ésta ha sido su primera prueba en el Circuito MTB de Guadalajara. “Hemos venido a probar y me encantaría volver”, terminaba.

54 segundos después que el dúo ganador llegaba el pastranero Alejandro Gómez (Grandpadel MTB Team), campeón del Circuito el año pasado. “Nacho y Gonzalo tienen mucho nivel y además llevan ya mucho tiempo compitiendo esta temporada. Para los corredores locales, esta era la primera carrera del año, y eso se nota. Sabíamos donde estábamos cada uno desde la salida”, contaba en meta. Aun así, Gómez intentó evitar que el dúo se fuera en la subida a la Cueva del Beato. “No he podido seguirles. Por intentarlo, he entrado en una pequeña crisis que me ha acompañado hasta Huetos, y, aunque después me he ido recuperando, no ha sido posible volver a cogerles. No estoy en forma todavía, pero por supuesto, he disfrutado de la compañía y del ambiente”, señalaba. Como sus compañeros, el biker también tenía palabras de elogio para la organización. “Gárgoles de Arriba se implica al 100% con su carrera. Para ellos, el día de hoy es una gran fiesta, y para los que venimos, también”, opinaba. Y en parecidos términos se expresaba sobre el trazado. Es divertido, es técnico, pero no es peligroso, tiene un montón de paisajes diferentes, con zonas de pinar que no hay por otras zonas de la provincia. Es muy atractivo, y de los preferidos por los ciclistas”, añadía.

En su calidad de organizador del Circuito, Gómez se congratulaba de la gran aceptación que tiene entre los deportistas, agradeciendo expresamente su participación a los que se han desplazado hoy a Gárgoles, pero expresaba también la dificultad que está suponiendo conseguir pueblos organizadores. “Es un trabajo ímprobo, que hacen voluntariamente. No está pagado. Además, cada vez hay más problemas con diferentes organismos, como Medio Ambiente de quien necesitamos unas autorizaciones para los recorridos que tardan más de lo que debieran o que no llegan, cuando en realidad, la carrera ni hace ruido, ni contamina en lo más mínimo. Como deportistas, no lo entendemos”, lamentaba el corredor.

La cifontina Beatriz Martínez (Flop CMC Sapim), subcampeona de la IX edición del circuito, ha vencido de nuevo muy cerquita de su casa con un tiempo de 2h 25´36”. Sorprendida por la gran participación, también le sorprendía después la intensidad de la prueba. “Ha sido una carrera muy dura, pero 'disfrutona'. En mi caso, juego con la ventaja de que conozco muy bien el recorrido. Es puro Mountain Bike, con subidas y bajadas técnicas y mucha variedad. He intentado salir a tope, tirar, sin mirar atrás”, señalaba en meta. Beatriz tiene intención de, si le respetan las lesiones, correr todas las pruebas.

Isabel González (TST Torrejón Sport Team) ha sido la segunda en cruzar la meta. Lo ha hecho con 2h 45´38”. “No conocía la carrera, sí el circuito, pero me ha gustado mucho. Es una carrera divertida, chula y dura”, comentaba. Isabel salió muy atrás. “Poco a poco he ido remontando para hacer mi carrera”, terminaba.

Alicia Cruz (1 piñón) ha sido tercera con 2h 59´05”. “La Gárgoles Bike Race es la carrera que me enganchó a este circuito. Este año, me gustaría terminarlo”, afirmaba. Sobre el circuito, aseguraba que “me gustan los tramos sinuosos, los técnicos”. De menos a más en la prueba, “es una carrera que no te deja pensar mucho, exige máxima concentración”, terminaba.

Marco Campos estuvo de principio a fin en la prueba, colaborando como un voluntario más. El alcalde de Cifuentes agradecía públicamente el compromiso de la comisión de festejos de Gárgoles de Arriba que la hace posible. “Su implicación es extraordinaria, y con su trabajo y el recorrido, consiguen que sea una de las más atractivas del circuito. Es un lujo poder contar con ellos. Están pendientes de todos los detalles, y por eso, los deportistas quieren volver a Gárgoles. Estas pruebas -Gárgoles y Cifuentes- son un escaparate inmejorable para nuestra comarca”, afirmaba el regidor cifontino.

Han sido 40 los voluntarios locales que han logrado que todo saliera a pedir de boca. También han estado presentes voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Guadalajara, que dirige Vicente Plaza. Guardia Civil y Ayuntamiento de Cifuentes también han colaborado para el perfecto desarrollo de esta edición de la Gárgoles Bike Race.

Al terminar hubo comida popular, caldereta, para bikers y acompañantes. Además de la bolsa del corredor, todos los ciclistas se llevaron un detalle conmemorativo en forma de medalla. El director de carrera, David de la Fuente, agradecía la implicación de la Diputación en la organización de circuito, y también a la comisión de fiestas de Gárgoles su trabajo.

Todas las categorías

En Sub23 el vencedor ha sido Gonzalo Sánchez (1h 51´36”); en Elite, Nacho Pérez, además, ganador de la prueba (1h 51´36”); en Máster 30, Rafael Revuelta (1h 57´56”) en Máster 40, Juan José Muñoz (1h 55´38”); en Máster 45, Alberto Delgado (1h 58´06”);); en Máster 50, Roberto Fernández (2h 01´32”); en Veteranos, Javier Gordo (2h 11´05”); en Féminas Elite, Beatriz Martinez (2h 25´36”); en féminas máster, Alicia Cruz (2h 59´05”), y en eléctricas, Alfredo García López (1h 57´14”). En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Enrique Ciordia (1h 06´44”). El equipo ganador hoy en la II Gárgoles Bike Race ha sido el Flop CMC Sapim