Contando los días. 69 días.

lunes 20 de marzo de 2023 , 12:09h

Cada vez más cerca, cada vez más deseadas, los españoles y si se me permite, todavía más los castellanomanchegos, estamos contando los días para las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo, estamos deseando quitarle a Emiliano García-Page la mayoría absoluta y el gobierno de nuestra región.



Nunca cuatro años se hicieron tan largos, pero sobre todo, nunca cuatro años fueron tan poco productivos para nuestra tierra. Cuatro años en blanco para Castilla-La Mancha y si se me permite, de nuevo, no podemos permitirnos ni un año más. Los castellanomanchegos somos los más castigados de nuestro país, por desgracia, llevamos años en la cola del crecimiento de las regiones europeas, lideramos tasas de paro y también somos una de las regiones que más despoblación está sufriendo. Durante estos cuatro años, los datos son todavía más alarmantes, hemos liderado la tasa de letalidad y mortalidad de la pandemia, que ha sido el eje de la política durante estos cuatro años y hemos tenido que aguantar desprecios de Emiliano García-Page como, por ejemplo, su “ya echaremos las cuentas”, demostrando un total desprecio por nuestros fallecidos. Durante estos cuatro años estamos sufriendo otra despoblación, la de nuestros jóvenes, una emigración laboral sin precedentes, la mitad de nuestros jóvenes trabajadores buscan trabajo en otra región de nuestro país, los jóvenes siguen siendo una tarea pendiente del gobierno regional, tanto en empleo, vivienda y educación. También lideramos los últimos datos macroeconómicos que han surgido en nuestro país, tenemos la mayor inflación de España, no hay ningún dato malo que no aparezca con crudeza en nuestra región, a la hora de hacer la compra, un castellanomanchego sufre una mayor subida de los alimentos que en el resto de España, por todos estos datos, podemos decir que nunca una mayoría absoluta sirvió para tan poco, nunca una mayoría absoluta separó tanto a un político de la realidad de los ciudadanos.



Durante estos cuatro años insultar y desprestigiar a todos los sectores de nuestra región ha sido el eje de actuación del gobierno de Emiliano García-Page, empezando por los profesores, los médicos, los mayores, los jóvenes, los agricultores… para todos, Page ha tenido durante estos cuatro años insultos y no políticas, tan necesarias para los vecinos de Castilla-La Mancha. Insultos y descalificaciones a los vecinos de Castilla-La Mancha que no podemos olvidar y que nos unieron a todos para defender a nuestra tierra, desde “algunos quieren quince días de vacaciones” -refiriéndose a los profesores dos días antes del gran avance de la pandemia- a “ya echaremos las cuentas” –hablando de los fallecimientos del Covid en nuestra región y muchos más que por vergüenza, me ahorrare.



Cuatro años de titulares nacionales, pero ninguno de ellos para mejorar la vida de los castellanomanchegos, cuatro años de titulares nacionales diciéndole a Sanchez lo que debía hacer, pero a la hora de la verdad, nunca hizo nada para evitar todos los atropellos del gobierno central a los españoles. Mucho ruido y pocas nueces, porque a la hora de la verdad, cuando hay que votar la ley del sí solo sí, Page vota sí -aunque tuviera en su poder un informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha del año 2020 en el que se alertaba de las consecuencias que iba a tener con las rebajas de penas-, cuando hay que votar la eliminación del delito de sedición, Page vota sí, cuando hay que votar para cambiar el delito de malversación, Page vota sí. Muchas ocasiones, donde Emiliano Garcia-Page ha intentado vestirse de socialista bueno en los titulares nacionales pero el traje ya, le queda grande. Ya no nos creemos nada del Presidente de los titulares, porque podría haber hecho muchas cosas por la vida de los españoles, con sus nueve diputados nacionales y no lo hizo, no lo hizo porque en realidad, Sanchez es su jefe y todo era un teatro nacional.



Como decía, los castellano manchegos nos hemos acostumbrado a ver al jefe del ejecutivo regional en la prensa nacional, pero no ha dado ni un solo titular para mejorar nuestra vida, ni un solo anuncio de bajada de impuestos, ni un solo titular para poner soluciones a los problemas de nuestra región, ni un solo titular para contener la inflación, ni un solo titular con mejoras de sanidad o del transporte y los vecinos de nuestra región nos preguntamos, ¿ Para qué ha valido una mayoría absoluta? Solo para aparecer en titulares nacionales, esa es la única verdad, del gobierno de Emiliano García-Page.



El desánimo nacional que estamos viviendo, se han convertido en una ilusión por echar el voto, todavía más en Castilla-La Mancha, porque los castellanomanchegos estamos contando los días para quitarle el gobierno a Emiliano Garcia-Page. El desánimo se ha convertido en ganas de cambio, sobre todo en nuestra región, la gente quiere votar porque la gente quiere cambiar y frente al desánimo de Emiliano Garcia-Page, hay ilusión en la política de Paco Núñez, porque nos merecemos un gobierno entre todos, que hable de todos y para nuestros problemas, tenga de soluciones. Un gobierno cercano a la gente de Castilla-La Mancha, pero sobretodo un líder, que, en vez de luchar por titulares nacionales, luche por su gente y por su región y ese es Paco Núñez.



Los castellanomanchegos sabemos que vamos a meter el primer gol del partido el 28 de mayo, porque para echar a Sanchez, primero hay que echar a Page y nos daremos esa victoria, estamos contando los días y solo quedan 69.



Miriam García

Coordinadora general de NNGG-CLM