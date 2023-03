Nueva polémica con Gwyneth Paltrow, ahora dice que ha usado la “ozonoterapia por vía rectal”

sábado 18 de marzo de 2023 , 19:13h

Gwyneth Paltrow vuelve a estar en el centro del huracán tras una entrevista en la que habla de sus últimos tratamientos de belleza.



La actriz ganadora del Oscar, que también es la CEO y fundadora de la marca de estilo de vida Goop, ha compartido en el podcast 'The Art of Being Well' que la ozonoterapia por vía rectal es "la actividad de bienestar más extraña que se ha realizado". "Es bastante raro", continuó Paltrow, riendo. "Pero ha sido muy útil".



Tras la confesión de la actriz sobre la ozonoterapia rectal, ha comentado que le encantan las vías intravenosas y que ha sido una de las primeras en adoptarlas.



Ha explicado que sus tratamientos favoritos son con glutatión y la fosfatidilcolina, aunque asegura que "son bastantes difíciles de encontrar y me hacen sentir muy bien". La primera sustancia es una proteína que se emplea contra el daño oxidativo y la segunda resulta eficaz para el tratamiento de la grasa localizada.



Paltrow también ha revelado en más de una ocasión que hace ayuno intermitente y come algún alimento "que no le suba el azúcar en sangre" sobre las 12 de la noche. "Me encanta la sopa... Suelo tener caldo de huesos para muchos días", ha comentado. "Además, intento hacer una hora de actividad que requiera movimiento, así que salgo a caminar o hago pilates o mis entrenamientos de Tracy Anderson", añadía después.