EL CAOS DE LAS CERCANÍAS DE RENFE : Dos pasajeros del tren entre Madrid y Soria se quedan "tirados" en la estación de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 16 de marzo de 2023 , 18:27h

Dos pasajeros del tren entre Madrid y Soria sufrieron un percance esta mañana y se quedaron "tirados" en la estación de Guadalajara ya que cuando llegaron procedentes de un Cercanías el convoy hacia la capital provincial, ya había partido. Desde Renfe confirmaron que el problema se debió a un "error técnico" derivado de una colisión por alcance entre un mercancías y un cercanías producido en la noche del lunes en la línea entre Alcalá y Guadalajara.



A través de su perfil en twitter, David García, denunció lo sucedido esta mañana. "Hemos llegado a Guadalajara y el tren de Soria se había ido" y continuaba "nos han dicho que no les habían comunicado que venían viajeros de Madrid y le han dado salida hacia Soria". García incidía en que "nos han dejado tirados en Guadalajara sin ninguna solución".



Em un segundo mensaje lamentaba la situación general del ferrocarril. "El día que no sale tarde de Chamartín, anuncian el andén a la hora justa de salida y si no se retrasa por incidencias durante el trayecto", aseguraba. El pasajero recalca que "son males maneros teniendo en cuenta que te puedes quedar a medio camino sin opciones de continuar el viaje". informa el el digital HERALDO DIARIO DE SORIA.



