Antonio Román: “En Guadalajara, 10 agresores sexuales han visto disminuidas sus condenas y uno está en la calle gracias al Partido Socialista”

El senador del PP por Guadalajara ha denunciado la “prepotencia” con la que el Partido Socialista está llevando a cabo ciertas leyes con nefastas consecuencias para las personas

REDACCION

viernes 10 de marzo de 2023 , 19:37h

El senador del Partido Popular de Guadalajara, Antonio Román, ha repasado hoy algunas de las leyes aprobadas por el Partido Socialista y que se basan en el “sectarismo, la soberbia y la prepotencia”. Así, ha recordado que esta semana se debatía en el Senado la Ley de Bienestar Animal que ha calificado como “un bodrio” porque no protege a todos los animales, a pesar de que las enmiendas del PP han conseguido proteger a algunos. “El PP persigue el bienestar de todos los animales pero no a través de una ley que no se vetó en el Senado a pesar de tener más votos en contra que votos a favor”, ha dicho Antonio Román refiriéndose a esta ley que afectará lógicamente también a Guadalajara “donde hay miles de mascotas en los hogares”. Román ha recordado que “según entró la ley en el Congreso, pretendía cerrar acuarios o zoos; y el PP consiguió enmendar en el Congreso sin el apoyo del Gobierno el que no se aceptara a animales auxiliares como el perro policía, o el que ayuda a rescatar personas, entre otros”.



Además, entre otras cosas, “con esta norma todos los municipios tendrán que tener un centro de acogida para recoger los animales abandonados; como el de la Camada en Guadalajara que se trató de potenciar cuando yo era alcalde mientras el PSOE trataba a través de perreras llevar al exterminio de los animales”. Ahora, “todos los ayuntamientos tendrán que dar este servicio, desde el más pequeño al más grande, y va a suponer una cantidad económica importante que no viene reflejada en la ley, va a crear inseguridad jurídica, se invaden competencias autonómicas desde el gobierno central y ataca al mundo rural”, además de cuestiones como que “matar una rata en tu casa puede ser penado entre 6 y 18 meses de cárcel, y en cambio las amenazas o lesiones a una persona en el tramo mínimo de la pena puede llegar a tres meses”.



A esto se suma “la famosa ley del solo sí es sí” por la que “en Guadalajara hay un violador que ha salido a la calle y 10 violadores que han visto disminuidas sus penas gracias al Partido Socialista; una ley también aprobada por la concejala del Ayuntamiento de Guadalajara, la senadora Riansares Serrano; por el alcalde socialista de Marchamalo, Rafael Esteban, o por Aurelio Zapata como diputado nacional”. “Aunque ahora se reforme, según está pidiendo el Partido Popular, no tendrá un carácter retroactivo porque la modificación solo afectará a las personas que cometan delitos de abusos sexuales y violación tras la aprobación de la ley”. Y aunque digan lo contrario, ha añadido el parlamentario nacional, “todos son el mismo Partido Socialista, dicen que Page es diferente a Sánchez, pero no, Alberto Rojo, Emiliano García-Page y Pedro Sánchez son el mismo partido; de hecho concejales del Ayuntamiento de Guadalajara o alcaldes socialistas han votado a favor de todas estas leyes”.



Por último, se ha referido al caso del Tito Berni; “lo grave para mi es que el Partido Socialista está rodeado de casos de corrupción como los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia y ahora en Canarias, un caso que salpica al Gobierno de España y también a Castilla-La Mancha, porque parece que hay algún diputado de Cuenca según se ha publicado que también participaba en estas reuniones con final escabroso en Madrid mientras los demás estábamos confinados incumpliendo las normas que teníamos todos”.