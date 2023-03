Los mayores de Jadraque plantan cara al frío en su fiesta del Santo Ángel

jueves 02 de marzo de 2023 , 12:18h

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Jadraque y su Comarca ha celebrado hoy la festividad de su patrón, el Santo Ángel, plantando cara a las bajas temperaturas y saliendo a la calle en procesión. De este modo, acompañados por la Delegada de Bienestar Social, Inmaculada Tello, y por el alcalde de Jadraque, Héctor Gregorio, no han dudado en celebrar por todo lo alto su fiesta, con total normalidad, después de casi tres años de restricciones.



La Asociación de Jubilados de Jadraque y su Comarca, que preside Gregorio Magro, es una de las más numerosas de la localidad, contando en la actualidad con 280 socios.



Además, este colectivo que organiza y colabora con numerosas convocatorias de las que se programan en el municipio, acoge a mayores de 60 años no sólo de Jadraque, sino también de otros pueblos cercanos de la comarca como Villanueva de Argecilla, Medranda, Bujalaro, Matillas además de los que residen en la población de Castilblanco de Henares.



La Asociación de Jubilados de Jadraque arrancó hace 43 años con el fin de ofrecer alternativas a los mayores de la comarca. En una fecha tan señala como el 1 de marzo, además de las propias celebraciones religiosas no ha faltado el tradicional almuerzo y la visita a los mayores de la residencia “Los Girasoles”, de los que no se olvidan.