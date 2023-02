Dimiten el presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes por "la chapuza" de los trenes que no entraban en los túneles

lunes 20 de febrero de 2023 , 20:34h

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la secretaria de Estado de Transportes, la luguesa Isabel Pardo de Vera, han presentado su dimisión a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien las ha aceptado, según han confirmado fuentes próximas al Ministerio, por la polémica de los trenes de Cantabria.



Renfe sabía hace dos años que los nueves trenes de Cercanías que se proyectaban para Cantabria y Asturias, principalmente, no cabían por los túneles. Así lo han indicado fuentes del proceso a Onda Cero, que han afirmado que el actual secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transporte ya tenía conocimiento de estos errores en las mediciones desde marzo de 2021.



Este miércoles se reunirán Adif y Renfe con los gobiernos de Cantabria y Asturias, aunque el asunto ya ha llegado al pleno municipal de Santander. Ceruti, portavoz de Ciudadanos, ha sostenido que la "irresponsabilidad de los responsables de Renfe, no sabemos si de Adif, es tan enorme que no basta con dos chivos expiatorios como los que han elegido y hay que tirar mucho más arriba".



Ceruti ha recordado que sobre esas fechas de marzo de 2021, cuando se celebraban las reuniones de seguimiento del convenio sobre la integración ferroviaria de Santander con la participación de Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes, "sabían ya esto y seguían discutiendo sobre las losas" y ahora "no sabemos si van a aguantar tres años las chatarras rodantes que tenemos".



Además, Ceruti ha cuestionado la afirmación del Ministerio de que el problema de los trenes no ha costado dinero. "Me imagino que dos años de estudios de ingeniería cuestan un dineral", ha apostillado.



"Que Renfe y Adif, que han engañado ocultando que este ridículo estaba encima de la mesa hace dos años, estén al frente de esto (de la integración) porque César Díaz y Gema Igual han decidido que sean Renfe y Adif quienes decida el futuro urbanístico de Santander es como para escandalizarse", ha denunciado el portavoz de Cs en alusión al concejal de Infraestructuras y la alcaldesa de Santander, ambos del PP, su socio de Gobierno en la ciudad.



La "chapuza" de los trenes



El operador ferroviario aportó mal los datos del gálibo a la empresa, por lo que los nuevos convoyes no entran en los túneles. Un error que provocará que los 21 trenes que estaba previsto que llegasen en 2020 se retrasen dos o tres años más.