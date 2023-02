Muere Raquel Welch a los 82 años

jueves 16 de febrero de 2023 , 10:27h

Raquel Welch, apodada como «el Cuerpo» por su extraordinaria belleza, ha muerto por una enfermedad. La noticia del fallecimiento de Welch, de 82 años, la ha comunicado su familia, pero no han dado más detalles sobre la dolencia que padecía.



Debutó en la escena cinematográfica en 1966 con la película de ciencia ficción Fantastic Voyage que se llevó varios premios Oscar a los mejores efectos visuales y dirección de arte. Ese mismo año, Welch despuntó en la fantasía prehistórica One Million Years B.C. –que se rodó en las islas Canarias– en la que tenía unas pocas líneas en el guion. Sin embargo, las imágenes promocionales de Welch escasamente vestida con un biquini de piel la encumbraron como sex symbol internacional.



Más adelante, la estrella apareció en la controvertida adaptación de Myra Beckrinridge de Gore Vidal, Kansas City Bomber y las comedias The Three Musketeers y The Four Musketeers: Milady's Revenge.



Jo Raquel Tejada –el apellido Welch lo tomó de su primer marido– nació en Chicago, de madre estadounidense y padre de Bolivia. La familia Tejada se mudó a San Diego, donde la joven Raquel recibió clases de ballet y actuación. Siendo una adolescente ganó varios concursos de belleza, lo que le abrió también las puertas para hacer trabajos como modelo profesional.



Aunque la actriz nunca se arrepintió por los pasos que dio en su carrera, sí que tenía sentimientos encontrados por estar encasillada en papeles de sex symbol. «Era limitante. Debido a que mi aspecto era un poco exótico, nunca me iban a elegir para todos los papeles que me hubiese gustado tener», explicaba en una entrevista con AP.



Contrajo matrimonio cuatro veces, la primera con el publicista y agente James Welch; el segundo con el director y productor Patrick Curtis; el tercero con el productor, director y periodista André Weinfeld y el cuarto con Richard Palmer.