AVISO: Corte de agua en el polígono de Cantos Blancos de Cabanillas este viernes

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 08 de febrero de 2023 , 18:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Debido a unos importantes trabajos de sustitución de válvulas que afectan a la tubería general, este viernes 9 de febrero habrá un corte de suministro de agua en la zona final del Polígono de Cantos Blancos de Cabanillas. En concreto, y en principio, el corte afectará a la calle Francisco Medina y Mendoza, desde el número 63 hasta la rotonda final (a la altura de la antigua «Heliocolor»), así como a las calles perpendiculares de esa zona final (afectando a las naves de Camfil y a la calle del restaurante «Casa Julia»), tal como se muestra en el gráfico.



No se descarta que si las válvulas no funcionan no haya que prolongar el corte un poco más en extensión, y llegará hasta la zona de «Desguaces Blanco», pero eso se sabrá a lo largo de la jornada.



Los técnicos de la empresa de mantenimiento calculan que el corte de agua se prolongará desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.