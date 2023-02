NUEVA CHAPUZA DEL GOBIERNO PSOE/PODEMOS : Los 31 nuevos trenes (258 millones de euros) para Cantabria y Asturias NO caben en los túneles

Renfe compra por 258 millones 31 trenes para circular entre Asturias y Cantabria que NO caben por los túneles

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 04 de febrero de 2023 , 08:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Gobierno de PSOE/PODEMOS ha reconocido que 31 nuevos trenes que se destinaban a la red de Cercanías de Cantabria y Asturias NO pasan por los túneles, porque NADIE calculó que son demasiado grandes.



Renfe firmó en verano de 2020 un contrato por 258 millones de euros para comprar 31 trenes Feve (de vía estrecha), para circular entre Cantabria y Asturias, trenes que aún no se han entregado. El motivo, que los trenes son demasiado grandes y no caben por el túnel; un túnel de ancho métrico y en el que abundan los tubos angostos perforados en el siglo XIX.



Fue el CAF, el fabricante, el primero en advertir que esos datos podían ser erróneos, algo que las partes implicadas confirmaron después. Tras conocerse el tremendo error de que los trenes no caben por el túnel, del que informó El Comercio, Renfe ha asegurado que trabaja ya para acelerar lo antes posible la entrega de los trenes con el error ya corregido. Al menos 10 unidades irían para Asturias y el resto para Cantabria, que tiene que renovar toda su flota.



"Parece una broma del día de los inocentes”, relata Miguel Ángel Revilla a El Confidencial tras conocer el fiasco de Renfe para actualizar los vagones de la red ferroviaria cántabra. Y es que tanto Revilla como su región tenían un sueño que acabó en pesadilla...