Gascón señala “el camino para cuidar el Tajo”: acabar con el “trasvase de Page”, cubrir caudales ecológicos y cumplir la depuración en Madrid

El candidato a la presidencia de la Junta, José Luis García Gascón, no comparte el “triunfalismo” de Page ni tampoco la “incomprensible e inexplicable posición del PP de Paco Núñez en contra del Tajo”

viernes 27 de enero de 2023 , 12:37h

Tras la aprobación del nuevo plan de la cuenca del Tajo, el candidato de Podemos a la presidencia de la Junta, José Luis García Gascón, ha señalado “el camino para cuidar el Tajo”: acabar con el “trasvase de Page”, cubrir caudales ecológicos y cumplir la depuración en Madrid. García Gascón ha valorado que “si bien este plan mejora algo la situación que teníamos, no soluciona ni de lejos los problemas del río”. A su juicio, “supone un pequeño avance, pero totalmente insuficiente”. Además, asegura Gascón, “la mal llamada ‘tubería manchega’ de Page es una nueva amenaza más para el Tajo, tras la aprobación de los nuevos planes de la cuenca”.



A la espera de la publicación del texto completo del decreto, la formación ha expresado sus temores por “la amenaza de la condicionalidad, según la cual los caudales hipotéticos podrían quedar en el aire y dependerían básicamente de la decisión política de los gobiernos de turno”. Gascón cree que Page “ha sobreactuado” y no comparte su “triunfalismo”, porque, “además de la mejora de los caudales, queda mucho trabajo por hacer, como la puesta en marcha de medidas adicionales para la conservación de especies y hábitats en los espacios Red Natura 2000”. Asimismo, Gascón le ha recordado a García-Page que



“Podemos CLM está en contra de los trasvases, tanto externos a la región como internos”.



Gascón ha valorado que “Page lanzó las campanas al vuelo, en vez de trabajar antes de aprobarse el acuerdo, que ha sido finalmente peor de lo esperado por la previsible condicionalidad de la disposición incluida finalmente sobre la revisión de los caudales a los 18 meses y porque se incumplen las sentencias judiciales en los escalones de aprobación”. Además, el líder regional de Podemos señala “la necesidad de acabar con la nueva amenaza del trasvase de Page interno en CLM, consecuencia de su mala gestión del agua en el Guadiana y abordar de una vez medidas contra la sobreexplotación de los acuíferos que amenazan el futuro del Tajo y de La Mancha”.



Gascón también se ha referido a la “incomprensible e inexplicable posición del PP de Paco Núñez en contra del Tajo, que antepone los intereses de otros territorios, por orden de Feijóo, en lugar de defender un río vivo para Castilla-La Mancha, que es lo que necesita esta región”. Gascón ha añadido que “Núñez está dispuesto a todo para alcanzar el poder, incluso aceptar un Tajo muerto con las políticas trasvasistas del PP o que la región acoja un basurero nuclear”. El candidato considera que estas posiciones “en contra del medioambiente” del PP castellanomanchego son “disparatadas, alejadas de lo que pide la gente en la región y a años luz de las reivindicaciones de las organizaciones y movimientos ambientalistas”.



Podemos CLM señala la “deficiente depuración” de la Comunidad de Madrid



José Luis García Gascón ha urgido a “abordar urgentemente y de manera efectiva la deficiente depuración que se realiza en la Comunidad de Madrid y en nuestra propia región”. En este sentido, ha considerado que “Castilla-La Mancha debe hacer un seguimiento y velar por su cumplimiento”. Por otra parte, Gascón ha considerado que “deben subir y mejorar los caudales de forma inmediata, antes de 2027, y ser ecológicos”.



García Gascón ha defendido los principios legales de ‘primacía de la cuenca cedente’ y de ‘unicidad de cuenca’ y, por ello, ha dicho que no comparte que el nuevo plan del Tajo posponga a 2027 el ‘caudal ecológico mínimo’, estableciendo hasta entonces ‘caudales no ecológicos’. Asimismo, ha añadido, “echamos de menos el establecimiento de caudales máximos y caudales de crecida, que solo se han especificado para 15 embalses del conjunto de la cuenca”.



El candidato de Podemos ha concluido remarcando que “a Podemos CLM siempre se le va a encontrar del lado de un río Tajo vivo, apoyando a la Red Ciudadana del Tajo y al resto de organizaciones ecologistas y ambientalistas que llevan muchos años luchando contra la sobreexplotación, contra los trasvases y contra la contaminación, porque esa lucha es por el futuro ecológico de Castilla-La Mancha y esa es nuestra clara apuesta”.