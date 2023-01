APAG entrega las firmas recogidas solicitando la regulación de los parques fotovoltaicos

martes 24 de enero de 2023

Representantes de APAG han mantenido una reunión de trabajo con la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez, para trasladarle algunos asuntos que preocupan a los agricultores y ganaderos de la provincia de Guadalajara.



En este encuentro se ha hecho entrega de las cerca de 3.000 firmas recogidas por APAG solicitando la regulación de los megaparques fotovoltaicos en Guadalajara y en defensa de la actividad agrícola y ganadera.



El presidente de APAG, Juan José Laso ha dejado claro que “no estamos en contra de las renovables, pero es imprescindible una regulación por parte de las Administraciones competentes, tanto en tamaño, como en distribución. De este modo se evitaría la concentración en algunos puntos como en Taracena, donde hay 10 plantas previstas y no saldrían perjudicadas otras actividades, que ahora se ven desplazadas, como la agricultura, en pueblos con plantas de 1.000 o 2.000 hectáreas, que se ubican en las mejoras tierras, e incluso en regadíos.



Gómez ha recibido las firmas, que serán enviadas a los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica y se ha mostrado partidaria de compaginar todos los sectores y del mismo modo que se apoya por ejemplo a la logística apoyar también a vuestro sector. Ha asegurado que las renovables están viviendo un boom y los procesos deben ir asentándose.



Laso, que ha acudido acompañado de la vicepresidenta, Cruz González, el vocal y representante de la sectorial joven, Víctor Plaza y el secretario general, Antonio Torres, ha puesto sobre la mesa el problema de la superpoblación de fauna silvestre y sus consecuencias, en concreto los constantes accidentes de tráfico en las carreteras de la provincia que como habitantes del medio rural padecen a diario también nuestros agricultores y los daños que ocasionan en los cultivos.



En este sentido, Laso ha solicitado el apoyo de la subdelegada, “aunque somos conscientes de que la caza no es competencia de esta Subdelegación, quiero su apoyo para ir de la mano en la búsqueda de soluciones entre todos”.



Gomez ha detallado algunas medidas que se están tomando ante este “difícil problema”; ha asegurado que contamos con un mapa de “puntos calientes” donde hay más accidentes y contactamos con los propietarios de la vía en cuestión (Diputacion o Junta de Comunidades) para la limpieza de los laterales y aumentar la señalización lo más posible, para que el conductor vaya con la mayor precaución.



APAG va a iniciar en breve reuniones con la Consejería de Desarrollo Sostenible para abordar este problema, que perjudica tremendamente a Guadalajara.



APAG ha pedido a la Subdelegada la actuación urgente en las vías de servicio de la Autovía N-II, utilizadas por los agricultores para desplazarse con sus vehículos agrícolas, que según hemos podido comprobar, presentan un estado muy deteriorado por un mantenimiento deficiente.



Este problema afecta a todo el recorrido de la vía de servicio de la Nacional II en ambos sentidos, entre Guadalajara y Alcolea del Pinar, si bien hay tramos especialmente problemáticos, como por ej. Km 95-104; el tramo entre Torija y Trijueque (Km 70-78 aprox) o entre Torremocha del Campo y Saúca, dónde son constantes los baches, agujeros, troncos, etc… que dificultan la circulación.



Los agricultores ante el temor de volcar optan por caminos alternativos dando largos rodeos.



Gómez ha sido receptiva a este asunto, tomando nota de los tramos afectados para actuar en ellos.



El presidente de APAG ha vuelto a reclamar la necesidad de la conexión Sorbe-Bornova para asegurar el agua para todos los usos en Guadalajara, garantizar los regadíos actuales y poder crecer con otros regadíos potenciales, como los del Badiel. En este sentido ha reivindicado “un trato preferencial” en cuestión de regadío en esta provincia, por ejemplo en inversiones en modernización; “porque nuestro pago ha sido enorme y a Guadalajara la tienen que retribuir, no podemos tener el mismo trato que otras provincias que multiplican por cuatro la superficie de regadíos frente a la nuestra, que apenas supera un 5%”.



La subdelegada ha manifestado su comprensión con la aspiración manifestada por los agricultores, aunque ha señalado que es una inversión muy importante que debe estar bien justificada.



También se han reclamado ayudas para los agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios del pasado verano en Guadalajara (Valdepeñas de la Sierra y Humanes), ya que las ayudas publicadas se van a limitar a ayuntamientos y mancomunidades.



Los responsables de APAG han agradecido la receptividad de Mercedes Gómez y han transmitido también el agradecimiento a la Guardia Civil por sus actuaciones en el medio rural y en muchos problemas del agricultor, manifestando que “necesitamos más guardias en nuestros pueblos”.