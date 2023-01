CINE CLUB ALCARREÑO : Hit de Road (JADDEH KHAKI)

domingo 08 de enero de 2023 , 18:56h

Día 9 enero. 20:00H. Multicines Guadalajara

Dirección: Panah Panahi

Reparto: Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak, Amin Simiar

Título en V.O: Jaddeh Khaki

Nacionalidad: Irán

Año: 2021 Fecha de estreno: 13-05-2022

Duración: 93 min.

Género: comedia/drama

Color o en B/N: Color

Guión: Panah Panahi

Música: Payman Yazdanian

Fotografía: Amin Jaferi

Distribuidora: Filmin

Sinopsis:

Cuenta la historia de una tierna pero caótica familia, que se encuentra en un viaje por escabrosos paisajes en el que se preocupa por un perro enfermo y se ponen de los nervios los unos a los otros. El único tranquilo es el misterioso hermano mayor.

Crítica de Paula Arantzazu Ruiz para CINEMANÍA:

En el arranque de Hit the Road, una mujer se despereza de una siesta en el interior de un todoterreno y lanza una pregunta al aire: “¿Dónde estamos?”. Desde el asiento de atrás, un niño pequeño grita “¡Estamos muertos!”. Aunque la ópera prima de Panah Panahi no sea estrictamente una película de corte fantástico, ya que circula de manera clara y meridiana por el género de la road movie, sus protagonistas, una familia de cuatro que viaja en coche hacia un destino desconocido, parecen sentirse con un pie en la vida y otro en el ultramundo.

Panahi no ofrece detalles sobre quién es esa gente ni el motivo de su viaje, pero los cambios de tono, de la risa histérica al silencio melancólico, enseguida nos hacen pensar que, detrás de las conmovedoras dinámicas retratadas, hay algo escondido. A fin de cuentas, el cine iraní contemporáneo ha hecho del estado opresor su gran tema y Panahi, hijo de Jafar Panahi, director de Tres caras, Taxi Teherán o Esto no es una película, conoce de primera mano hasta dónde llega la represión de las autoridades iraníes.

Panahi se desmarca, no obstante, de los relatos metacinematográficos de su progenitor para abordar el presente de su país desde su propia mirada y Hit the Road demuestra que no necesita avales. Con un sentido del humor bastante negro y gracioso, un uso del fantastique sorprendente y una banda sonora que descubre a los oídos occidentales el sonido previo a la Revolución Islámica, la cinta juega a la deconstrucción de las películas de carretera y del drama político del país.

La influencia de Kiarostami quizá es más palpable –la triangulación niño-coche-paisaje o el uso de largas tomas generales para las secuencias más dramáticas son algunos de los préstamos–, pero nos encontramos ante una personalísima voz emergente que sabe contar lo que el verdadero protagonista de la película, el hijo mayor de esta familia sobre ruedas, calla.

Tráiler: https://youtu.be/0m-zKpvZEFs