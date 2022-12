VOX estudia querellarse contra el gobierno de Rojo y Ciudadanos en Guadalajara tras aprobar definitivamente unos presupuestos “imprudentes y temerarios”

El portavoz de VOX en la capital, Antonio de Miguel asegura que las cuentas “se han aprobado incumpliendo los requisitos legales de la Ley de ordenación del territorio y con los informes contrarios de la Intervención”

jueves 29 de diciembre de 2022 , 12:12h

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel ha anunciado este jueves, en el transcurso del pleno ordinario del mes de diciembre y en el que se sometía a votación la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2023, que “vamos a valorar la posibilidad de querellarnos y tomar medidas jurídicas contra esta decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara tras comprobar que estos presupuestos han sido aprobados incumpliendo la Ley. Ya pusimos en conocimiento estos hechos de las autoridades superiores competentes en aras de hacer cumplir con el procedimiento legal y todos y cada uno de los requisitos legales de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística”.



De Miguel ha subrayado que la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de Guadalajara para el próximo año “posiblemente tenga repercusiones judiciales dentro de un tiempo. Y todo el que ha votado a su favor será responsable de lo acordado en este asunto”.



Finalmente, en este caso no ha habido variación de voto respecto al trámite presupuestario anterior y la aprobación definitiva del presupuesto municipal contó con los votos favorables de los 13 ediles que forman el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos y el voto en contra de todos los concejales de los cuatro grupos políticos de la oposición.



“Siguen haciendo caso omiso a los informes de la Intervención municipal”



Durante su exposición, el portavoz de VOX, Antonio de Miguel recordó el rechazo de su formación a unas cuentas que calificó de “imprudentes y temerarias, que ignoran, evitan y ningunean los informes de control financiero de la Intervención general de este Ayuntamiento”, al tiempo que confirmó que dichos informes “son desfavorables al presupuesto porque absorbe el dinero público del suelo para pagar deuda sin repercutir en la ciudad de Guadalajara. Además, carece del informe jurídico que acredite la legalidad en lo referente al desequilibrio generado por los ingresos de los cánones de urbanización previstos por estas megainstalaciones de plantas solares fotovoltaicas”.



Con todo ello, De Miguel ha asegurado que el gobierno de Rojo y Ciudadanos “no solo hace caso omiso a los informes negativos de la Intervención municipal sino que además mandan a dichos funcionarios al ostracismo físico. Estas son las formas de proceder del gobierno autoritario y sectario del socialista Rojo y de sus socios de Ciudadanos”.



El portavoz de VOX ha vuelto a calificar los presupuestos municipales como “electoralistas, despilfarradores y muy irregulares porque siguen gastándose el dinero de los guadalajareños en su pan y circo ideológico tal y como lo han hecho dilapidado el remanente de Tesorería que teníamos ahorrado en los últimos 16 años por un total de 18,6 millones de euros”.



“Desde VOX pretendemos mejorar la calidad de vida de nuestros mayores”



Por otro lado, en este último pleno del año, VOX propuso la elaboración de un plan municipal de acompañamiento a las personas mayores con el objetivo de “evitar que se sientan solos y posibilitar que se sientan queridos y protegidos durante los 365 días del año pero, especialmente, en estas fechas navideñas porque es común que la soledad no deseada de muchos mayores se recrudezca en Navidad”, tal y como explicaba el portavoz de VOX, Antonio de Miguel, quien apostillaba que “esta moción busca ser esperanza para nuestros mayores y para que se sientan acompañados. El principal objetivo de nuestra propuesta es mejorar la calidad de vida de nuestros mayores”.



Sin embargo, esta iniciativa de VOX no pudo salir adelante debido a los 13 votos en contra del equipo de Gobierno, formado por PSOE y Ciudadanos.