Cristina Pedroche, embarazada: espera su primer hijo con David Muñoz

miércoles 28 de diciembre de 2022 , 18:32h

La presentadora y el cocinero, que llevan juntos ocho años, siete de ellos casados, esperan su primer hijo, según informa Lecturas.



En el reportaje gráfico que acompaña la información, la revista publica unas imágenes de la pareja acudiendo junta a una de las primeras revisiones del embarazo de la colaboradora de Zapeando.



Además, y siempre según Lecturas, la vallecana tiene la intención de presentar este año las Campanadas en Antena 3 con el cuerpo pintado y totalmente desnuda, mostrando así su feliz espera. "Este año va a ser muy fuerte, creo que vamos a llegar al corazón de todos los españoles", ha manifestado ella sobre la última noche del año.



Sobre la posibilidad de ser madre, Pedroche se había manifestado en más de una ocasión: "Ser madre no me va a hacer mejor mujer, ni me va a completar", había asegurado anteriormente.