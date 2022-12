Darío Meta regresó a la Navidad de Cabanillas con un radical giro de guión

El pianista clásico cabanillero ofreció un magnífico recital de jazz y música ligera con una formación en cuarteto y acompañado de la voz de Yael Levi

miércoles 28 de diciembre de 2022 , 11:09h

Con una magnífica entrada en la Casa de la Cultura -que rozó el lleno en su patio de butacas- se celebró este martes 27 de diciembre una nueva edición de «ImproPiano», el concierto que todas las Navidades, desde hace ya nueve años, ofrece el pianista de orígenes cabanilleros Darío Meta en su localidad.



En este 2022 el concierto no tuvo mucho que ver con los anteriores. Meta, un extraordinario pianista clásico, dejó en esta ocasión de lado el gran piano de cola que suele utilizar sobre el escenario, y guardó en el cajón su catálogo de grandes compositores de música culta, para adentrarse en un formato muy diferente, mucho más popular, con un repertorio lleno de jazz, swing y pop. Fueron una quincena de grandes temas del siglo XX y XXI, en un formato de cuarteto que sonó espectacularmente bien en el teatro cabanillero.



Meta cantó (y lo hace muy bien), y por supuesto también tocó el piano (en esta ocasión eléctrico). Pero en este concierto lo hizo acompañado de su hermana, la extraordinaria vocalista Yael Levi, y también de dos formidables músicos como son Miguel Lezcano (bajo) y Roberto Natal (batería).



El concierto empezó con el trío de instrumentistas desgranando grandes clásicos del jazz y el swing de los años 30, 40 y 50 («Fly me to the moon»; «What a difference a day makes»…) y a mitad de recital se incorporó la espectacular y desgarrada voz de Yael, cuya manera de estar sobre el escenario y de cantar cada vez recuerda más potentemente a Amy Winehouse.



«Strasbourg Saint Denis» de Hargrove; «What Do You Mean» de Justin Bieber; «If I aint got you» de Alicia Keys o «Lost in Japan» de Shawn Mendes, fueron algunos de los temas que pudieron escucharse en un recital que se ofreció íntegramente en inglés… salvo una canción: «Fiel», de creación propia, compuesta por Yael Levi, y que gustó mucho al público reunido para este recital.



El concierto fue grabado íntegramente por GuadaTv Media, la televisión local de Guadalajara, que lo emitirá por la TDT y sus redes digitales en los próximos días. En representación del Ayuntamiento de Cabanillas acudieron al recital los concejales Luis Blanco, Rosa María García, Mª Carmen Martínez y Aitor Delgado, quienes no dudaron en saludar y felicitar a los artistas al final de su actuación.