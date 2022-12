Alovera se llena de ofertas de ocio y diversión navideña para todas las edades.

martes 27 de diciembre de 2022

Este año todos los niños y niñas de Alovera cuentan con una variada oferta de ocio familiar en el municipio durante la Navidad, pensada para todas las edades y siempre con carácter gratuito.



En primer lugar la Plaza Mayor acogerá del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de diciembre un espacio animado en horario de mañana y tarde con atracciones, puestos y la salida del tren que recorrerá el municipio; tanto los pases como degustación de algodón dulce serán gratuitos si se presentan los pases que se dan en el comercio local.



El Ayuntamiento está repartiendo cerca de 30.000 pases entre los comercios locales para repartir con las compras navideñas que los vecinos hagan en los mismos, sin límite de cantidad y con el fin de devolver el agradecimiento de contar con ellos durante todo el año dando vida a nuestras calles y barrios.



Además, esos mismos días el polideportivo de la localidad ofrece un espacio animado gratuito con hinchables y actividades para que los padres lleven a los menores para disfrutar con monitores durante las horas de apertura de 10 a 13 horas y 17 a 19 horas; el acceso de los padres no está permitido, hay un sistema de pulseras para tenerlos identificados y todos los días hay un taller de magia para los pequeños, que tienen el límite de acceso hasta los 12 años.



Pero no solo eso, el municipio ofrece casi todos los días eventos navideños para disfrutar en familia, habiendo tenido lugar en la Carpa Navideña montada en el recinto ferial un monólogo de primer nivel con Dani Delacámara que arrancó a cientos de vecinos sonrisas el pasado viernes o un Iglú en la Plaza Mayor que visitaron con realidad virtual la casa de Papa Noel cientos de niños aloveranos.



En dicha carpa navideña se desarrollarán varios espectáculos musicales navideños infantiles, desde el show de Piratas del Rock, pasando por músicas del mundo o un espectáculo de música navideña; siendo la Plaza Mayor el 31 de diciembre el lugar elegido para despedir el año con campanadas infantiles acompañadas de un gran espectáculo musical.



La Casa de la Cultura también albergará sesiones de cine gratuita tanto de corte familiar como adolescente y un gran espectáculo de magia que contará con magos de la zona, incluyendo al reciente finalista de Got Talent, Adrián Vargas.



Todos los vecinos del municipio pueden apuntarse hasta completar aforo a un gran evento de PRE UVAS en la carpa municipal para disfrutar entre vecinos con la visita de grandes DJ, incluida la famosa Sofia Cristo, que reunirá a miles de aloveranos en un momento muy especial.



El Centro de Día suma más de diez eventos adaptados a nuestros mayores para recrear con ellos los momentos más entrañables de la Navidad y ofrecer baile para ellos durante varias tardes.



El Ayuntamiento también cuenta con un buzón real para recibir las cartas que seguro depararán sorpresas para los pequeños en el gran desfile de la Cabalgata de Reyes Magos que se está preparando este año.