La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza lamenta y RECHAZA las declaraciones de Page

COMUNICADO

martes 20 de diciembre de 2022 , 17:58h

El pasado viernes, 16 de diciembre, el Presidente García-Page anunció que el Gobierno regional iba a aprobar más de 400 millones de euros para la enseñanza concertada en los próximos seis años; añadiendo a continuación que “Independientemente de que nuestra prioridad es la enseñanza pública, no tenemos nada en contra de nadie. Ni gobierno contra nadie. Lo cual no quiere decir que se ayude a todos igual, hay prioridades”.



Ante estas declaraciones desde FSIE, sindicato mayoritario de la Educación Concertada con aproximadamente el 80% de representatividad, queremos decirle al Presidente de Castilla la Mancha que esa partida económica es claramente insuficiente para el mantenimiento de los centros concertados y está a gran distancia de la inversión en la escuela pública; diferencia de inversión económica que se suple con la profesionalidad y dedicación de todos los trabajadores, docentes y personal de servicios.



FSIE lamenta que García-Page haya manifestado su voluntad de no ayudar a todos por igual y dar prioridad a la escuela pública. A este respecto, le queremos recordar que la única prioridad debería ser el mantenimiento en igualdad de condiciones de las dos redes de enseñanza sostenidas con fondos públicos: pública y concertada; pues ambas forman parte del Servicio Público de la Educación, tal como recoge la LOE. Y que este servicio público sirve para garantizar el principio constitucional de la libertad de Enseñanza.



FSIE pide a todos nuestros gobernantes, que LA EDUCACIÓN en CLM, es una prioridad en su conjunto, que la escuela pública y concertada son redes complementarias y deben avanzar a la par por el bien de todos los niños y niñas de Castilla la Mancha y que se debe aumentar la inversión en toda ella, y dejar a un lado los discursos propagandísticos y vacíos de contenido. Invertir en educación es invertir en futuro.