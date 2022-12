El PP mantiene una ventaja de 38 escaños sobre el PSOE y sumaría 187 con VOX

El PP ganará con 131 escaños y junto a los 56 de Vox tendrá una holgada mayoría absoluta de 187 diputados

lunes 05 de diciembre de 2022 , 07:33h

El PP ganará las elecciones generales con una amplia distancia frente al PSOE y podrá gobernar con una cómoda mayoría absoluta si logra un acuerdo con Vox.



Los de Alberto Núñez Feijóo lograrían 131 diputados (incluyendo los dos de Navarra +, la coalición con la que el PP se presenta en la Comunidad Foral). Son 38 más de los que alcanzaría la formación liderada por Pedro Sánchez y que, sumados a los 56 pronosticados para Vox, permitirían a la derecha acabar con el sanchismo en el poder, según la última encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO antes de que España entre en un intenso año electoral.



El mapa electoral permanece estable desde que a mitad de año el liderazgo de Feijóo se afianzó en el PP y colocó al partido del centroderecha como el favorito de los españoles, con una intención de voto por encima del 30%. Sólo varía ligeramente en función de la intensidad política que coincide con la elaboración de la encuesta. Así, la bronca y polarización originada por la acusación de Irene Montero al PP de «fomentar la cultura de la violación» y la calificación de «filoetarras» que Vox hizo de los socios de Sánchez -que ofendió a los socialistas, pero no a Bildu- ha mejorado los resultados mensuales tanto de Vox como de Podemos (los dos partidos ganan dos escaños respecto a noviembre), pero sin alterar el resultado final. Éste no es otro que el PP ganaría las elecciones con una amplia ventaja sobre el PSOE y dejará a Vox en la situación de apoyarle si quiere desalojar a la izquierda del Gobierno de España.



El PP cede dos escaños respecto al sondeo de noviembre que van a parar a Vox, pero el 30,9% de los votos que obtendría le reportaría 131 diputados. Serían 40 más que los conquistados en la última cita electoral y dejarían en manos de Santiago Abascal la responsabilidad de poner fin a la estancia de Sánchez y sus socios en la Moncloa. Según el sondeo, Vox concentraría 56 escaños, cuatro más que en 2019, por lo que la mayoría de la derecha política se dispararía hasta los 187 diputados, 11 por encima de la mayoría absoluta.



El PSOE cae casi cuatro puntos en intención de voto respecto a 2019 y sigue por debajo del centenar de escaños. La encuesta de Data10 le atribuye 93, que son 27 menos de los que actualmente disfrutan los socialistas en la Carrera de San Jerónimo. Por su parte, y con el futuro de Yolanda Díaz aún por resolver, Podemos también sigue muy lejos de poder repetir los 35 diputados que ahora jalean a Irene Montero desde sus escaños.



Así, después de tres años de gestión socialcomunista, los españoles otorgan al bloque ideológico de la derecha política (PP y Vox) 44 escaños más que la última vez que fueron a las urnas. Por el contrario, reducen la fuerza política de PSOE y Podemos de 155 a 119 escaños.



El vuelco sociológico viene producido por varios factores. El primero, que casi un millón de votantes de Sánchez se pasan a Feijóo tres años después. El segundo, que el PP capitaliza como nadie la desaparición de Ciudadanos: 820.000 votantes de Albert Rivera depositarán ahora la papeleta del PP. Y, por último, que el PSOE es el partido que más votantes envía a la abstención, desencantados con una gestión que no encuentra siquiera el apoyo decidido de los barones territoriales.