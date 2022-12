El Zoo de Madrid inaugura la Navidad con el tradicional Belén de tiburones

domingo 04 de diciembre de 2022 , 20:19h

El tradicional Belén en el acuario de tiburones ha inaugurado en el Zoo de Madrid la Navidad, que estará protagonizada por los gemelos panda You You y Jiu Jiu .



Durante 30 minutos, el equipo de acuaristas del Zoo de Madrid ha llevado a cabo una inmersión a una profundidad de cuatro metros vestidos como reyes magos y rodeados de tiburones grises, de puntas negras, nodriza y diversas especies marinas como tortugas caretta, pez guitarra, mero gigante, barracudas o peces piloto, recoge el Zoo en un comunicado.



Una vez finalizada la instalación de las figuras de metacrilato que integran el Nacimiento del acuario, los tres reyes marinos han presentado 3 cajas simbólicas con calamares y crustáceos para los habitantes del acuario recordando así la importancia de preservación y cuidado de nuestra biodiversidad en mares y océanos.



El panda gigante, los takines del Himalaya, el panda rojo, los osos pardos, los lobos grises, los renos o gamos son algunos de los amantes de las bajas temperaturas que forman parte del espíritu de la Navidad en el reino animal.



Los gemelos panda You You y Jiu Jiu o las crías de gorila Kibo y de orangután Sinar, el elefante Hope o la última en nacer, una gacela dama, son otras de las estampas para disfrutar del parque en familia.



La oportunidad de visitar la exposición del 50 aniversario del Zoo de Madrid con imágenes inéditas desde 1972 hasta la actualidad, forma parte de un recorrido rodeado de vegetación en el que hacer algunas paradas a lo largo de los cinco continentes para aprender en sus actividades educativas sobre leones marinos, delfines, aves rapaces y exóticas.



Para las vacaciones escolares, el departamento de Educación del Zoo de Madrid ha preparado además campamentos especiales en los que el reciclaje mágico se transformará en juguetes o descubrirán los secretos de algunas especies para adaptarse a las bajas temperaturas.



En grupos reducidos por edad, estos talleres navideños se desarrollan de 9 a 16 horas, los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022, 2, 3 y 4 de enero de 2023 como una alternativa de aprendizaje y conocimiento para la conservación de especies amenazadas.