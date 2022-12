Éxito de asistentes en la presentación del libro Premio Nadal 2022 en la Biblioteca de Alovera: Las Formas del Querer

jueves 01 de diciembre de 2022 , 16:45h

La Biblioteca Municipal de Alovera se vistió de gala, para recibir la visita de Inés Martín Rodrigo, flamante ganadora del Premio Nadal 2022, que presentó su novela, Las Formas del Querer, obra con la que ha obtenido el prestigioso premio. En ella nos narra una historia de una familia, que podría ser la de cualquiera de nosotros, y su periplo a lo largo y ancho de los últimos ochenta años de la historia de nuestro país. Según palabras de la escritora ”Buscaba apresar todo ese mundo narrado tantas veces por nuestro mayores, sus vivencias, sus palabras, sus anécdotas, con la esperanza de que así no se pierda, no desaparezca. Mi mayor temor es el olvido, y la literatura sirve para eso, para hacer memoria. La materia prima clave es la imaginación, lo que sucede es que en ocasiones esa imaginación se agarra a los recuerdos, a la memoria, para jugar con ellos, en el sentido más bonito de ese verbo, jugar.” Concluye.



El acto fue presentado por María Purificación Tortuero, alcaldesa de Alovera, Mercedes García Granizo, directora de biblioteca y Montserrat Gutiérrez Cobo, coordinadora de actividades.



María Purificación Tortuero Pliego, alcaldesa de la localidad, dio la bienvenida a Inés y resaltó “que es todo un lujo contar con esta autora en Alovera, en un día tan especial como es el Día Internacional de La Ciudad Educadora, nada mejor que celebrar este día con cultura, lecturas y literatura.



Por su parte Mercedes García Granizo, directora de la Biblioteca, agradeció la asistencia a los allí presentes y en especial a los miembros de los clubes de lectura que no quisieron perderse el acto.



Montserrat Gutiérrez, coordinadora de actividades de la Biblioteca, añade “Este libro nos le hemos leído en los clubes de lectura y ha gustado mucho, nada mejor que tener a la escritora para la charla coloquio”



Tras las presentaciones, los asistentes realizaron preguntas muy interesantes a la autora sobre su vida, sobre el libro y sobre la escritura.



La ganadora del Premio Nadal 2022, comentó aspectos muy interesantes sobre la obra “Empecé a escribirla hacia marzo de 2019, pero me llevó tiempo conducir la escritura hacia donde quería. Esta novela nace de una necesidad, la de contarme una historia que llevaba tiempo viviendo en mí, probablemente desde la muerte de mi madre, hace veinticinco años. Es el final de un viaje que comenzó entonces y que me ha permitido reconciliarme con ciertas partes de mi pasado que he conseguido iluminar gracias a la escritura”



El broche de oro lo puso la firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento por parte de la autora y la firma dedicada de libros de la escritora a los asistentes.



La novela va ya por la quinta edición y ha cosechado un gran éxito de crítica y de público. Inés Martín Rodrigo (Madrid, 1983) es periodista y escritora. Desde 2008 trabaja en el área de Cultura del periódico ABC y está considerada como una de las periodistas culturales de referencia en España. Es autora de la ficción biográfica Azules son las horas (2016), la antología de entrevistas a escritoras Una habitación compartida (2020) y el cuento infantil Giselle (2020), basado en el ballet del mismo nombre. Ha prologado obras de autores como David Foster Wallace, Virginia Woolf o Carmen Laforet. En 2019 fue seleccionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el programa «10 de 30», que cada año reconoce a los mejores escritores españoles menores de cuarenta años. Su novela Las formas del querer ha sido galardonada con el Premio Nadal 2022.