El debate que no se vio : Yolanda, sí o no

miércoles 09 de noviembre de 2022 , 19:12h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La mayoría de medios y compañeros/as vieron en las primarias de Podemos Castilla-La Mancha un debate central: Page sí o Page no. Pero muy pocos repararon en el debate fundamental: cómo hacemos política. Podéis repasar toda la hemeroteca y comprobaréis cómo siempre menciono la necesidad de acuerdo ANTES y DESPUÉS de las elecciones. El ANTES no era casual. Los compañeros de CLM con Futuro conocemos el partido por dentro, sabemos quien manda, y no son precisamente los que estén a favor de ensanchar la base.



El DESPUÉS lo he explicado sobradamente, creo que lo de entrar tarde a un gobierno de coalición, sabotear los presupuestos y salirse justo antes de las elecciones forma parte de la vieja política, no se entiende, no se entiende el vetar a nadie si entendemos la política como proyecto colectivo, es una forma de hacer política de egos, muy masculina y muy poco racional.



Pero en este breve artículo quiero centrarme en qué significaba el ANTES. Escribo estas líneas francamente indignado después de escuchar las declaraciones de Pablo Iglesias en el Ágora de Hora 25 poniendo voz a la militancia de Podemos que se extiende hasta los confines del reino, sin mediar consulta tendenciosa previa. Disculpadme la ironía. La realidad es que la militancia de Podemos es escasa, está desmovilizada y desilusionada. La militancia de Podemos no es más numerosa que la de Izquierda Unida, por ejemplo, y está además mucho menos organizada.



“PODEMOS se va a hacer respetar”, así comenzaba Iglesias su intervención refiriéndose al proceso de negociación de cara a las generales, temeroso de que Díaz no llame a filas a muchos de los cuadros políticos del partido, o aún peor, por la frustración que le genera ver a su partido languidecer. Hay que ver lo mucho que le molestaba, cuando esto lo hacía Felipe González.



Pero la realidad, la cruda realidad es que Podemos tiene pocos elementos para hacerse respetar: Podemos no ha cuidado a su militancia ni a sus inscritos, mucha gente valiosa del partido se ha alejado por las dinámicas internas, expulsada por otros muchos menos formados, pero más necesitados de la política para obtener ingresos o relevancia social. Los Ministerios liderados por gente de Podemos, el de Ione Belarra y el de Irene Montero están sacando algunas leyes valientes, sí, pero que ni de lejos tienen el alcance que pueden tener las del Ministerio de Trabajo que mejora las condiciones de vida de mayorías sociales. Punto para Yolanda y su equipo que sí ha sabido avanzar en derechos sobre consensos.



A cada uno en la vida, le toca lo que le toca. No voy a decir que el de Irene Montero sea un Ministerio fácil, para nada, pero lo que está claro es que Podemos ha perdido el liderazgo de la izquierda en este país y no acaba de asumirlo. Por el contrario, Díaz no sólo lidera en la izquierda sino que incluso genera respeto más allá de fronteras ideológicas y eso es muy importante, porque uno sólo llega a presidir cuando además de levantar pasiones entre los suyos, no levanta odios ni rechazos viscerales entre el resto.



Iglesias volvió a insistir en un acuerdo entre partidos para las elecciones generales, algo, que Yolanda ya ha descartado y es que parece que a muchos dirigentes les cuesta entender que una Ministra del Gobierno de España esté recorriendo el país para escuchar a los españoles y poner sus necesidades en el centro de la mesa. Vuelven a poner freno a la pulsión transversal que atraviesa a la izquierda española más pragmática (el PCE en el interior – esta referencia sólo la entenderán los muy cafeteros) y con ello nos niegan la victoria. No es cuestión de ser menos radicales, menos de izquierdas, es cuestión de hacer concordar nuestras políticas con la pura realidad. Es cuestión de aprovechar los liderazgos extraordinarios con los que contamos y sumar.



No pensaba escribir estas líneas, pero dado que el debate lo han abierto otros, me parece necesario poner las cartas sobre la mesa. El debate no era Page sí o no. El debate era ¿Sumamos o no?



Parece que Podemos sigue mirando hacia dentro, cree que el discurso que más les guste a los militantes es el que más votos va a cosechar, y se equivocan. En Podemos cada vez hay menos gente y representará cada vez a menos gente, si los que hay no hacen un esfuerzo por construir un proyecto político de mayorías.



Yo voy a ser claro: Yolanda Díaz es mi candidata y Sumar es mi proyecto político para España.



Jose Luis Resuela González

Biotecnólogo y Militante de Podemos