Amedo destapa en un libro el complot que quería meter a Felipe González en la cárcel

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 03 de noviembre de 2022 , 19:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El expolicía José Amedo relata en un polémico y revelador libro las grabaciones secretas que han permanecido 30 años en una caja fuerte y que ponen al descubierto el complot que quería meter en la cárcel al expresidente del Gobierno, Felipe González.



Pese a sus controvertidas entrevistas y declaraciones a lo largo de los años, el excomisario José Amedo no había profundizado tanto, hasta hoy, en esta red de engaños y amenazas convertida en complot, perteneciente a un capítulo negro de la historia española reciente.



Una historia que parece sacada de una novela y que, una vez más, vuelve a demostrar que la realidad supera la ficción, y así lo atestiguan las grabaciones que han permanecido durante tres décadas custodiadas en una caja fuerte con el fin de que no las hiciesen desaparecer.



OBJETIVO: FELIPE GONZÁLEZ



En Objetivo Felipe se relatan las presiones a las que fue sometido durante años por el juez Baltasar Garzón en connivencia con el periodista director de El Mundo, Pedo J. Ramírez, así como la promesa de indulto del futuro gobierno regido por el ‘popular’ José María Aznar si declaraba contra altos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para meter en la cárcel a Felipe González como autor intelectual de la creación de los GAL.



En el libro se publican las conversaciones textuales donde los personajes mencionados instaban tanto al comisario Amedo como a su esposa, y al agente Domínguez, que declararan contra el ministro Corcuera, a pesar de que estos no tenían constancia de que estuviera involucrado en la trama del GAL.



SOBRE EL AUTOR



Su familia se trasladó a Bilbao, Vizcaya, cuando tenía tres años. En 1968 ingresó en el Cuerpo General de Policía —luego reconvertido en Cuerpo Nacional de Policía— y fue destinado desde el principio al Servicio de Información de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, donde llegó a ser subcomisario jefe del Grupo de Información de la Brigada Regional.



Durante la década de 1970 trabajó en labores de espionaje relacionadas con el entorno de la organización terrorista ETA, organización que intentó matarlo en repetidas ocasiones.