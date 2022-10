Crónica de Abelardo Maza desde Brihuega : Virgen del Pilar y Ferias

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 20 de octubre de 2022 , 13:13h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Con gran solemnidad y buen tiempo se ha celebrado la festividad de Ntra. Sra. la Virgen del Pilar, iniciando el día con un pasacalles amenizado por la Banda de Música "La Filarmónica Briocense" desde la Plaza de San Felipe hasta el Prado de Santa María haciendo parada en la Plaza del Coso para desde allí asistir a la función religiosa organizada por los Caballeros y Damas del Pilar con presencia de la Guardia Civil y autoridades locales, estando el templo completamente lleno, bien es verdad la gran devoción que existe en Brihuega por esta Virgen, puedo asegurar que no hay un brihuego que no ha ido o le han llevado a Zaragoza a pasarlo por "El Pilar", una vez finalizada la Eucaristía fue el inicio de la procesión que como todos los años es portada la imagen en andas en el primer turno y el último por los miembros de la Guardia Civil, los siguientes por los propios Caballeros y Damas del Pilar, al inicio de la misma y asomar por la "Puerta del Sol" se escuchó la Marcha Real interpretada por "La Filarmónica Briocense" y una vez la Virgen en la calle la Guardia Civil junto con la Banda de Música y el público en general fue cantado el Himno de la Guardia Civil, igual que al término de la misma.



Al finalizar la mañana la Benemérita en el Cuartel de la misma invito a un vino español a las autoridades y a todo el pueblo que quiso asistir, aprovechando la ocasión felicitamos a un grupo de jóvenes y no tan jóvenes por una alfombra hecha en la puerta de la Iglesia con la imagen de la Virgen, una pareja de Guardias y la Bandera de España.



Y sin solución de continuidad llegamos las Ferias de Octubre o de San Rafael en la epoca que habia ganados, tres focos existien entonces, el llamado "Pozo Garron" donde se almacenaba la nieve en invierno para tener hielo en verano, aqui se centraban los gitanos con sus mulas, burros, esto es animales de raza caballar, en la "Picota" donde los mercaderes traian cerdos, obejas, etc., y donde se instalaban algunos puestos de baratijas y alguna tombola,y alhun carrusel para la chiquelleria, bien a lo largo de la carretera o en la Plaza de San Felipe o Plazuela de Herradores, antes de que hubiera toros por las calles, con el tiempo todo cambio, el campo cambio, las viviendas cambiaron y todo esto desaparecio, a la feria de ganados lo sustituyeron los toros, que tambien es otro ganado, aunque en lugar de haber sueltas de toros habia festivales taurinos en el Coso, a Brihuega han venido los hermanos Bienvenida, los hermanos Giron, (venezolanos) luego llego la moda de soltar los toros o vacas desde la calle de las Armas esquina a la de D. Justo Hernandez, hoy D. Camilo J. Cela hasta la Plaza del Coso parando por la hoy Calle Mayor, entonces Montes Jovellar, a Brihuega llegaban los vecinos de los pueblos proximos porque entre otras cosas tambien venian a mercadear. Hoy todo ha cambiado, la gente joven viene a divertirse y pasarlo bien en los bailes en la carpa y los pub.



Ha habido infinidad de gente, las ganas de pasarlo bien no terminan, unos corriendo con los Gigantes y Cabezudos, otros escuchando a las Bandas de Musica, Municipal y Filarmonica, otros con las sueltas de los toros para arriba y para abajo, otros con los grandes bailes en la carpa, los mas devotos asistiendo a la funcion religiosa dedicada a la Virgen de la Peña