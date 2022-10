UGT Servicios Públicos CLM apremia al Gobierno Regional a que haga efectiva ya la subida salarial de 2022 de los empleados públicos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 20 de octubre de 2022 , 13:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha reclamado hoy al Gobierno de Castilla-La Mancha que no permita retrasos en la subida salarial aprobada para los empleados públicos y le apremia a que haga efectiva ya el incremento de sueldos previsto para el año 2022.



UGT y CCOO firmaban ayer, junto a la Ministra de Hacienda, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, acuerdo que contempla –en material salarial- una subida de hasta el 9,5% entre 2022 y 2024. Desde UGT se pone de manifiesto que este aumento salarial amortigua los efectos de la subida de la inflación en el poder de compra de los empleados públicos.



El acuerdo se materializa con el voto a favor de UGT y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.



De forma más pormenorizada, para 2022 está contemplado un incremento del 1,5% consolidable, sobre el 2% inicial fijado en los Presupuestos Generales del Estado para este año. La subida tendrá carácter retroactivo desde enero y, según el acuerdo, se abonará en una paga adicional antes de que acabe el

año.



En este punto, UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha reclama que –dada la situación en la que nos encontramos, con un encarecimiento constante y muy elevado de la cesta de la compra- este abono se produzca ya, lo antes posible, y no se retrase al final del año.



Para 2023 la subida fija establecida es del 2,5%, más dos subidas variables del 0,5% cada una, la primera si el IPC armonizado de 2022 y 2023 supera el 6%, y la segunda si el PIB nominal en 2023 supera el previsto por el Gobierno. En 2024, el aumento fijo es del 2%, más un 0,5% variable que se cobraría si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.



Además de las mejoras retributivas, el acuerdo incorpora modificaciones normativas que suponen la recuperación de derechos perdidos durante el año 2012 y que hasta la fecha no se habían recuperado. Entre otros, cabe destacar, que se incorpora la posibilidad de la Jubilación Parcial en el ámbito de la Administración, algo que habrá que negociar y desarrollar, pero desde 2012 no existía dicha posibilidad porque se eliminó de la Ley y gracias a este acuerdo, se recupera esta posibilidad, al igual que sucede con otras materias.