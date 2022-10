El TM Benidorm, rival del Cívitas BM Guadalajara en la 2ª Ronda de la Copa del Rey

martes 18 de octubre de 2022 , 12:16h

Se ha celebrado en la sede de la Real Federación Española de Balonmano en Madrid el sorteo de la Segunda Ronda de la Copa del Rey. Existían dos grupos de equipos para realizar los emparejamientos donde quedaban excluidos el FC Barcelona como campeón y el Cisne por ser el organizador.



La fortuna nos ha emparejado con el TM Benidorm, un equipo del máximo nivel que compite en Europa. Sólo dos de los partidos enfrentan a dos equipos ASOBAL y uno es el nuestro.



El partido tendrá lugar el 9 de noviembre en nuestro Pabellón David Santamaría en un horario por especificar próximamente.



TODOS LOS PARTIDOS DE LA RONDA:



Fertiberia Puerto Sagunto VS Helvetia Anaitasuna



Barça At.VS BM. Logroño La Rioja



Viveros Herol BM. Nava VS Fraikin BM. Granollers



Club Cisne BM. VS Ángel Ximénez Puente Genil



Unión Financiera VS Frigoríficos del Morrazo



BM. Alarcos Ciudad Real VS Recoletas At. Valladolid



TROPS Málaga VS Bidasoa Irun



Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa VS Bathco BM. Torrelavega



CÍVITAS BM. Guadalajara VS TM Benidorm



BM. Alcobendas VS Bada Huesca



BM. Los Dólmenes Antequera VS REBI Balonmano Cuenca



Valinox Novás VS ABANCA Ademar León