Los Viernes de los Cuentos de Guadalajara abren temporada en octubre cumpliendo su XXVI edición

lunes 10 de octubre de 2022 , 19:35h

Los Viernes de los Cuentos vuelven a su día habitual y a su lugar de encuentro tradicional, el Teatro Moderno a partir de este viernes 14 de octubre, a las 20.00 horas. La presentación del cartel y la programación de esta cita cultural de la ciudad de Guadalajara se ha celebrado en la Biblioteca Pública del Estado en el Palacio de Dávalos hoy lunes con la presencia de Concha Caralavilla, presidenta del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara (SLIJ); Sara Simón, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara; Riansares Serrano, concejal de Cultura y la narradora guadalajareña Estrella Ortiz, que en esta edición presenta su sesión en el mes de marzo.



Durante la presentación de la programación, Concha Carlavilla, presidenta del SLIJ, ha agradecido al Ayuntamiento de Guadalajara su apoyo al Viernes de los Cuentos que permite “mantener el amor por los cuentos de la ciudad a través de actividades culturales como esta, poniendo de manifiesto que los cuentos no son solo para niños”.



Por su parte, Sara Simón ha afirmado que los Viernes de los Cuentos son una actividad imprescindible en la programación cultural de Guadalajara. Además, Simón ha insistido que “este Ayuntamiento y su Alcalde, se creen el potencial de los cuentos y es su obligación moral colaborar con el Seminario y que Guadalajara sea líder de la Red de Ciudades y Lugares de Cuento en la que está trabajando”, destacando y agradeciendo a Blanca Calvo su apuesta por esta iniciativa europea que nos pone en el epicentro de la narración oral en el ámbito internacional. “Estamos aquí para acompañaros”, aseguraba.



Casa Regional del Cuento en Guadalajara



En este punto, Sara Simón se ha referido a la Casa del Cuento de Guadalajara. “Ya se están realizando los estudios arqueológicos y cálculos de cimentación y estoy convencida de que en pocas semanas podremos ir presentando ese proyecto de la Casa de los Cuentos, que además, se va a convertir en el Centro Regional de los Cuentos también con el compromiso del presidente Emiliano García Page”, explicó.



La concejal de Cultura, Riansares Serrano, ha felicitado al Seminario por la celebración de su XXVI edición de los Viernes de los Cuentos en una ciudad en la que nos gustan mucho los cuentos. “Gracias al Seminario por seguir haciéndonos soñar y emocionarnos”, insistía Serrano.



La narradora Estrella Ortiz, narradora que participa en la sesión de marzo, expresó en la presentación de los Viernes de los Cuentos que “juega en casa pero eso supone una gran responsabilidad, pero es emocionante, es fantástico”. Ella comentó que en su sesión “Ahora que vamos despacio ¡vamos a contar mentiras!, que a ella le gustan las mentiras “para salvarte de las mentiras de los mentirosos y situaciones comprometidas”.



La presidenta del SLIJ, invitó a los guadalajareños a participar en las sesiones de esta temporada que definió como “rica y novedosa” y de carácter gratuito previa retirada de las entradas en las taquillas del Teatro Buero Vallejo y una hora antes del espectáculo en el Teatro Moderno.



Ocho sesiones de cuentos para adultos



Esta nueva edición del Viernes de los Cuentos se desarrollará en el Teatro Moderno (C/ Enrique Benito Chávarri) de octubre a mayo, una vez al mes, a partir de las 20.00 horas. La entrada es gratuita, previa recogida en la taquilla del Teatro Buero Vallejo o una hora antes de cada espectáculo el día de la sesión.



La programación incluye ocho sesiones de narración oral que arrancan el próximo 14 de octubre y terminarán el 12 de mayo. Esta edición cuenta con una destacada variedad de espectáculos de narración oral para adultos, de la mano de narradores profesionales de una amplia trayectoria profesional que llega a Guadalajara como punto de referencia para los narradores en el ámbito nacional e internacional. Los invitados son: Héctor Urién, Magda Labarga, Simone Negrín, Andrea Oyamburu, Antonio Fontinha, Estrella Ortiz, Miguel Ángel Montilla y Sandra Rossi.



El cartel de la XXVI edición de la temporada de los Viernes de los Cuentos ha sido elaborado por Julia Gómez, diseñadora e ilustradora guadalajareña.



Varios espacios de la ciudad



El origen de Los Viernes de los Cuentos se remonta a en 1994, cuando un grupo de personas quiso mantener la magia y la costumbre de contar cuentos y se reunía en la sede de la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara, entonces en el Palacio del Infantado. Después se cambió de escenario y el grupo se trasladó al Salón de Actos del viejo Centro Cívico Municipal, unos años después se quedó pequeño aquel céntrico espacio y las sesiones de cuentos se trasladaron al Instituto de Secundaria Brianda de Mendoza de Guadalajara. Otros espacios de estas sesiones fueron el CMI Eduardo Guitián, el Teatro Buero Vallejo y el Teatro Moderno, donde se desarrolla actualmente.



Los cuentos ya eran un clásico para la cultura de la ciudad y en febrero de 1998 se opta por un nuevo modelo de sesiones de narración y se programen sesiones de cuentos con narradores profesionales. La primera temporada profesional fue de febrero a junio y no tuvo un cartel anunciador como sí sucede desde otoño de ese año, para la temporada 1998-1999.



De esta manera, el Viernes de los Cuentos se consolidó y forma parte de la agenda cultural anual de Guadalajara gracias al empeño del SLIJ, la implicación de narradores y oyentes y la apuesta del Ayuntamiento de la ciudad por ser durante todo el año la Ciudad de los Cuentos.