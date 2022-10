El PP pide que “se depuren todas las responsabilidades” tras las detenciones por las actividades delictivas en el macrobasurero de Almonacid del Marquesado

sábado 01 de octubre de 2022 , 12:28h

El Partido Popular de Cuenca ha pedido que se “depuren todas las responsabilidades pertinentes” a raíz de la última operación que la Guardia Civil han llevado a cabo en el macrovertedero industrial de Almonacid del Marquesado y que se ha saldado con, al menos, cinco detenidos.



El PP exige que tanto la Junta de Comunidades como el alcalde de la localidad, Álvaro Martínez Chana, presidente también de la Diputación provincial, “abandonen el oscurantismo que siempre ha rodeado a esta instalación y respondan, por ejemplo, a cuestiones como por qué no cumple con las labores de reciclado o cual fue la causa y posteriores consecuencias del incendio que se produjo en 2021”. Los populares han recordado que, tanto en las Cortes regionales como en los plenos de la propia Diputación provincial, “hemos formulado desde hace meses preguntas sobre el funcionamiento de este macrobasurero, y siempre se han esquivado, tanto por el consejero de Medio Ambiente de la Junta como por el presidente de la institución provincial”. Incluso, apunta el PP, “llegamos a proponer una visita a las instalaciones por parte de representantes públicos y de periodistas para conocer cómo funcionaba y nunca se nos ha permitido el acceso ¿Por qué si la instalación cumplía, supuestamente, con la legalidad?”, se pregunta el PP.



Los populares han exigido a las autoridades que tienen responsabilidades en el funcionamiento de este basurero, Junta y Ayuntamiento de Almonacid principalmente, “que expliquen todos los detalles a los vecinos de la comarca y a los conquenses en general de cómo este lugar se estaba utilizando para, desde allí, comercializar grandes cantidades de tabaco procedente de decomisos y, en parte sin timbrar, que, en teoría, llegaban a este lugar para ser destruido”. El PP considera que, “si desde el primer momento hubiera habido transparencia en la gestión de este macrobasurero, sin el amparo de ciertas instituciones, quizás este tipo de actividades ilegales se hubieran evitado”. El PP también se pregunta “qué otros delitos se han podido cometer en el pasado por la falta de control” y pide que se asegure, sobre todo, “que no supone un riesgo para la salud de quienes viven cerca de él”. El PP considera que el primer edil de Almonacid, Martínez Chana, “es el primero que tiene explicar lo que está pasando en este basurero, que tiene que conocer de primera mano como alcalde y porque, además, tiene un familiar muy cercano, y con un cargo de responsabilidad, trabajando en él”.



El Partido Popular de Cuenca ha querido agradecer a la Guardia Civil, la labor fundamental que desarrolla en provincias como la de Cuenca, tan extensas y con tantos municipios, “y en especial todo el trabajo que han invertido para destapar este delito que se desarrollaba en el macrovertedero y que atentaba contra la salud pública y afectaba económicamente a un sector empresarial”



El macrovertedero de Almonacid del Marquesado se inauguraba en 2019. Un año antes, el delegado de la Junta en Cuenca, ahora diputado regional, Ángel Tomás Godoy, anunciaba que crearía más de 200 puestos de trabajo, “lo cierto es que hoy en día no superaban los 20 empleados”, apunta el PP. La extensión del basurero es de 53 hectáreas lo equivalente a más de 100 campos de fútbol. La instalación cuenta con 16 celdas de vertido y alberga 21,5 millones de metros cúbicos de residuos industriales de 300 tipos distintos, 17 de ellos catalogados como LER. Hasta Almonacid del Marquesado llegan diariamente más de 80 camiones procedentes la mayoría del Levante español que traen hasta Cuenca cada jornada 1.000 toneladas de residuos industriales. La empresa gestora anunciaba a finales del pasado 2021 la apertura de otra planta relacionada con el basurero también en Almonacid del Marquesado.