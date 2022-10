La Diputación de Guadalajara entrega a Ramón Lobo el X premio internacional de periodismo “Cátedra Manu Leguineche”

sábado 01 de octubre de 2022 , 12:23h

El premio internacional de periodismo “Cátedra Manu Leguineche” ha culminado su décima edición con la entrega del galardón al periodista Ramón Lobo de manos del presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega.



En una ceremonia celebrada en el Castillo de la Piedra Bermeja de Brihuega, Ramón Lobo ha recogido el X premio “Cátedra Manu Leguineche”, en reconocimiento a sus más de 45 años de trayectoria profesional, desarrollada desde la independencia, el rigor, el respeto a la verdad y la defensa de la libertad de información. El encargado de pronunciar la laudatio sobre los merecimientos de Ramón Lobo ha sido el también periodista y ganador de este mismo premio en su séptima edición, José Antonio Guardiola.



El presidente de la Diputación ha destacado que las virtudes que definen el ejercicio del periodismo por parte de Ramón Lobo son las que “este premio, creado para honrar la figura y el legado de Manu Leguineche, viene reivindicando como esenciales del buen periodismo ya durante diez ediciones”.



José Luis Vega ha añadido que “en estos tiempos complejos, en los que a veces hay confusión sobre quiénes son periodistas y quiénes no lo son” y en los que “se utilizan canales de comunicación para difundir ideas e informaciones no contrastadas, falsas en muchas ocasiones”, es importante que existan premios como este para “defender el periodismo honesto y de calidad, el periodismo vocacional, porque en las sociedades democráticas es fundamental que siga habiendo personas que eligen como profesión investigar, analizar, contrastar hechos y contarlos con respeto a la verdad para que todos estemos bien informados”.



Por ello, al cumplirse el número redondo de diez ediciones del premio “Cátedra Manu Leguineche”, Vega ha asegurado que “todos los ganadores de este galardón representan el periodismo noble y puro” y que “por ellos, y por los muchos periodistas que han perdido o arriesgado su vida para contar la verdad, este premio tiene su razón de ser y va a seguir convocándose cada año para reunirnos de nuevo en Brihuega en defensa del buen periodismo”.



Ramón Lobo: “El problema al que nos enfrentamos los periodistas ahora es que ha desaparecido la verdad”.



El periodista galardonado, Ramón Lobo, que tras sus más de 45 años en activo sigue colaborando con distintos medios de comunicación para ofrecer su visión analítica y crítica sobre temas de actualidad internacional, ha expresado su agradecimiento por recibir el premio que lleva el nombre de Manu Leguineche, quien “fue un referente para todos nosotros”.



En su intervención tras recibir el premio ha señalado que fue “mi inclinación a molestar, además de ver, escuchar y contar lo que me llevó al periodismo” y que “este trabajo consiste en ser incómodo y molestar”. También ha afirmado que “el problema al que nos enfrentamos ahora los periodistas es que ha desaparecido la verdad, ha desaparecido del periodismo y de la sociedad”.



Por su parte, José Antonio Guardiola, en la laudatio al periodista premiado ha destacado que “Ramón Lobo escucha a los protagonistas de sus historias, a los que sufren y lo han perdido todo con una atención extraordinaria” y le ha puesto como ejemplo de “gran reportero” indicando que “un reportero debe ser un gran contador de historias, pero el gran reportero es el que cuenta historias a las que nadie más llega”.



El acto de entrega del IX Premio de Periodismo “Cátedra Manu Leguineche” ha contado también con las intervenciones de Carmelo García, vicerrector del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, de Miguel Ángel Noceda, presidente de FAPE , y de Luis Viejo, alcalde de Brihuega.



El Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche tiene periodicidad anual y en su convocatoria, organización y desarrollo colaboran: Diputación de Guadalajara, Universidad de Alcalá de Henares, Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Asociación de la Prensa de Guadalajara y Ayuntamiento de Brihuega.