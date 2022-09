La Audiencia de Guadalajara juzga este martes a un acusado de 9 homicidios en un atropello múltiple en Yunquera para quien piden 57 años

lunes 26 de septiembre de 2022 , 20:07h

La Audiencia Provincial de Guadalajara juzgará este martes, 27 de septiembre, a M.H.B., para quien la Fiscalía ha pedido 57 años de prisión por nueve delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de conducción con desprecio por la vida por un atropello múltiple en marzo de 2021 en la localidad de Yunquera de Henares.



Según el escrito de la Fiscalía, el acusado, nacido en Marruecos en 1973, sin antecedentes penales y en prisión provisional por esta causa, se dirigió sobre las 14.30 horas del día 26 de marzo desde su domicilio en la localidad de Humanes (Guadalajara), en un vehículo marca SEAT modelo Alhambra, hasta la localidad de Yunquera de Henares y, una vez allí, comenzó a circular “de manera desafiante y agresiva, realizando cambios bruscos de velocidad, atemorizando a los peatones que encontraba a su paso, siendo consciente del riesgo que entrañaba su conducción” tanto para la vida como para la integridad física de los viandantes.



Un cuarto de hora más tarde, mientras circulaba por la calle El Santo de Yunquera, por motivos que se desconocen pero, “con la evidente intención de atropellar a los viandantes que encontrara a su paso , en todo caso, siendo plenamente consciente del elevadísimo riesgo que para la vida de las personas originaba con su conducción, aceleró bruscamente el vehículo, dirigiéndose a toda velocidad hacia E.S.P. y su hermana M.S.P., que caminaban tranquilamente por la acera”, arrollando por la espalda a la primera, que salió despedida contra una pared para caer finalmente al suelo, mientras su hermana consiguió esquivar al vehículo, y se escondió en un garaje.



A continuación, el acusado continuó su marcha a gran velocidad, girando hacia el Paseo de la Estación hasta la altura del ‘Bar Kibi’, esquina con la calle San Cleto, momento en el que, al aproximarse a la terraza de dicho establecimiento, realizó el giro hacia la izquierda, acelerando bruscamente el vehículo contra los clientes que se encontraban sentados en las dos mesas de la terraza del bar.



Todo parece indicar, según el escrito de la Fiscalía, que su intención era “provocarles la muerte o, en todo caso, siendo plenamente consciente del riesgo que para su vida comportaba esa conducción extremadamente peligrosa”, hasta arrollar “violentamente” a C.A.A.G., propietario del bar, a A.L.L, a A.B.C. y a J.G.G., quien, al intentar esquivar el golpe, quedó atrapado entre el vehículo del acusado y otro coche estacionado.



Y tras “el brutal atropello”, según la Fiscalía, dio marcha atrás y continuó circulando por la calle San Cleto, en dirección prohibida, para, a continuación, girar a la derecha por la calle San Pedro y varias calles más, a una velocidad notablemente superior a la permitida hasta llegar a la calle Real, donde se encuentra ubicada la terraza del ‘Bar Ricote’, en la que estaban sentados en la mesa otras personas, se subió a la acera y arrolló a AMM, a la que arrastró varios metros; también golpeó a J.O.V.S., quedando detenido el vehículo al colisionar contra un bolardo.



En ese momento, el acusado, M.H.B., bajó del vehículo y huyó a la carrera, si bien fue interceptado por dos vecinos de la localidad, quienes consiguieron retenerlo hasta la llegada de la Guardia Civil, que procedió a su detención.



El Ministerio Fiscal reclama también, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización para los afectados de 464.247 euros, entendiendo que cuando se cometieron los hechos el procesado “no presentaba alteraciones en la esfera intelectiva ni volitiva que conduzcan a una disminución de su responsabilidad, no existiendo circunstancias psicopatológicas indicativas de una alteración o trastorno psíquico con naturaleza suficiente como para incidir o modificar la comprensión de los hechos”.



Por su parte, la compañía Allianz, consigna también la cantidad a abonarla en 202.222 euros por los daños de los vehículos que se llevó por delante.



Como consecuencia de este múltiple atropello, J.G.G. sufrió la amputación de una extremidad inferior y estrés postraumático; E.S.P. registró lesiones y dolor vertebral cervical y de un codo; A.B.C. sufrió lesiones en la mano, codo y pierna derecha y C.A.A.G. contusión lumbar y daños en el gemelo de la pierna derecha.



En el caso de A.L.L, sufrió contusiones superficiales en brazo y rodilla izquierdas, hematoma de gran volumen en glúteo izquierdo y fractura de muñeca, con secuelas; A.M.M.R. daños en la cadera derecha, dolor inguinal que le impide la deambulación y J.O.V.S. una contusión en el muslo derecho y en zona periorbital derecha externa. Todos los lesionados han reclaman indemnización por las lesiones sufridas.



La vista arrancará a las 9.00 horas y se han citado para declarar dieciséis testigos, además de algunos peritos.