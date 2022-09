Casi la mitad de españoles quiere un pacto PSOE-PP para afrontar la crisis y rechazan el indulto a Griñán y los acuerdos con los partidos minoritarios

miércoles 21 de septiembre de 2022 , 20:01h

Según el barómetro elaborado por DYM para el grupo Henneo, el PP sigue manteniendo un 31% de intención de voto, y consigue la mayoría absoluta en caso de que los populares pacten con Vox (15,2%).



Por su parte, los socialistas alcanzarían un 26,7% de apoyos, Podemos sigue bajando hasta el 10,4%. La falta de claridad del futuro de los partidos a la izquierda del PSOE también penaliza sus opciones electorales. Tanto Unidas Podemos como Más País vuelven a registrar caídas en su intención directa de voto, los primeros de medio punto y los segundos de una décima. De esta forma, UP recibiría el 10,4% de los votos, mientras que el partido de Íñigo Errejón se situaría en el 3%. Ciudadanos sigue su caída libre mientras avanza en su plan de refundación y apenas contaría con el apoyo del 2,4% de los españoles.



La encuesta muestra la opinión de los españoles tras el debate celebrado en el Senado entre Sánchez y Feijóo en el que confrontaron sus medidas para atajar la crisis energética que afrontan España y Europa este invierno. Prueba de esto es el apoyo del 46,3% de la población a un posible pacto entre el PSOE y el PP para acordar las medidas necesarias para hacer frente a los problemas energéticos y económicos, una idea rechazada, en cambio, por el 26,4% de los encuestados. Los votantes de PP, Cs y Vox son quienes más favorables se muestran a la idea lanzada por Feijóo de alcanzar un pacto temporal entre los dos grandes partidos a cambio de que el Gobierno de Sánchez deje de apoyarse en Unidas Podemos y otros partidos minoritarios.



Por contra, los resultados dejan entrever que el seguimiento por parte de la ciudadanía fue bastante menor al impacto mediático que tuvo, ya que el 46,1% de los encuestados aseguran que les suscitó poco o ningún interés. Entre los que sí lo vieron, un 32,9% lo valoró positivamente, con especial satisfacción entre los votantes del PSOE; mientras que los de Vox los que lideran las opiniones negativas entre el 23,5% que no lo vio adecuado.



Estas tendencias van en línea con la consideración hacia los líderes, donde Alberto Núñez Feijóo (PP) y Yolanda Díaz (UP) vuelven a ser los mejor valorados con 4 puntos sobre 10, aunque en el caso del gallego, continúa perdiendo apoyos entre los votantes de ubicados en el "centro" ideológico. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ve superado en una décima por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (3,8 frente a 3,9, respectivamente).



Por el contrario, el peor valorado vuelve a ser Santiago Abascal (Vox), con 2,6 puntos y sólo aprobado por sus votantes. Es seguido por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (2,6) y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas (3,1), quien incluso suspende entre sus votantes con un 4,9.



La valoración del gobierno ha subido dos décimas en este último barómetro sobre la ola previa y alcanza los 4 puntos sobre 10, una mejora en la valoración impulsada por los votantes de izquierda y centro, principalmente de PSOE y UP, pero también de Ciudadanos, que han mejorado en seis décimas su percepción tras un verano condicionado por la puesta en marcha del primer plan de medidas de ahorro energético.



Por último, el Polibarómetro del mes de Septiembre también consulta a los españoles su opinión sobre la posibilidad de indultar al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. La respuesta mayoritaria es contraria a la idea del Gobierno, con un 70,8% en contra del indulto, frente a un 11,4% que se posiciona a favor.