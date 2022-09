El Tribunal Superior de Justicia de C-LM pide 34 plazas más de jueces y magistrados para la alta litigiosidad

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 19 de septiembre de 2022 , 17:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha arranca nuevo año judicial con peticiones de cursos anteriores, como la creación de más plazas de jueces y magistrados y la construcción de nuevos edificios, con el objetivo de reducir la pendencia y hacer frente al aumento de litigiosidad, que recupera niveles previos a la pandemia.



En este sentido, el máximo representante de la justicia en la región, Vicente Rouco, ha detallado el número de profesionales que se necesitarían para paliar la situación de la comunidad, que se sitúa como la última de España en lo que se refiere a número de jueces por habitantes, con 10,1 magistrados por cada 100.000 habitantes.



“Nosotros proponemos crear 34 plazas para Jueces y Magistrados, 6 correspondientes a plazas en órganos colegiados, 20 a juzgados y 8 de jueces de Adscripción Territorial”, ha expuesto.



Del mismo lado, ha incidido en la necesidad de construir nuevos edificios para los Juzgados de Tomelloso, en Ciudad Real, y Torrijos, Illescas y Talavera de la Reina, en Toledo. También habría que acometer la ampliación del edifico destinado a los Juzgados de Villarrobledo, en Albacete, así como la remodelación y rehabilitación del edificio sede de la Audiencia Provincial de Toledo, que empezó en 2019.



Quedarían, por tanto, pendientes los proyectos de adecuación en la sede del Tribunal Superior de Justicia en Albacete, y las sedes de los Juzgados de Manzanares y Puertollano, en Ciudad Real, San Clemente, en Cuenca, y Ocaña y Orgaz, en Toledo.



ROUCO PIDE MANTENER LAS COMISIONES DE SERVICIO

Hasta que se puedan acometer todas las peticiones, especialmente la de aumentar la planta judicial, Rouco ha solicitado soluciones temporales que pasarían por la adopción de medidas de refuerzo, como mantener las comisiones de servicio.



En este punto, ha criticado la decisión del Ministerio de Justicia de recortar las comisiones de los juzgados de lo Contencioso y lo Social de Albacete que ya estaban funcionando. “Cuesta tanto mantenerlas que simplemente nos dijeron que no había presupuesto, pero no que no fueran necesarias, no entiendo por qué nunca hay presupuesto en Justicia, es triste ver este panorama”, ha lamentado.



EL BLOQUEO DE LA RENOVACIÓN DEL CGPJ AUMENTA LA DESCONFIANZA DE LA CIUDADANÍA

Una situación que, dice, se transmite en un crecimiento de la desconfianza de los ciudadanos en el sistema judicial, que se ve incrementado por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.



“Este bloqueo no afecta al desarrollo de la Justicia”, asegura, “solo afecta en lo institucional en la renovación de nombramientos, pero, sobre todo, en la percepción de la ciudadanía. El otro día leí que el 70 por ciento de los españoles no confía en la independencia de los jueces, es triste que se instale ese sentimiento porque creo que no es correcto”, ha señalado.



Por ello, ha pedido que se trate a los ciudadanos siempre con “dignidad y respeto”, intentando reducir los tiempos de espera y ofreciendo una Justicia “de calidad”.



MEMORIA JUDICIAL DEL AÑO 2021



Durante su intervención, Rouco también ha presentado los datos de la memoria judicial del año 2021 que, a pesar de estar marcado por la pandemia, ha recuperado los niveles de litigiosidad previos a la crisis sanitaria, con 205.548 asuntos ingresados y 201.154 resueltos, un 23,6 por ciento más que el año anterior, lo que deja una pendencia de 3,7 por ciento, con 58.203 sentencias dictadas y 163.888 asuntos pendientes en trámite.



Han aumentado las cifras de ingreso en prácticamente todos los juzgados, especialmente en la Jurisdicción Civil, donde se han registrado 85.871 casos, un 13 por ciento más que en 2020 y una cifra superior a la recogido antes de pandemia, lo que, según el TSJCM, es un claro indicador de una situación de crisis económica.



Igualmente, en los Juzgados de Primera Instancia se han registrado niveles superiores a la pandemia, con 78.596 nuevos asuntos, frente a los 75.000 de 2019.



También la Jurisdicción Penal, las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo han experimentado ligeros aumentos, manteniéndose únicamente la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con 2.606 nuevos procedimientos.



El presidente del TSJCM ha concluido incidiendo en la idea de que las disfunciones que presentan los órganos judiciales de la región no tienen que ver con la pandemia, sino con “los altos niveles de litigiosidad y precariedad de los medios” de los que disponen, por ello ha vuelto a pedir a las autoridades responsables que escuchen sus demandas y garanticen una Justicia eficaz, “ya que es fundamental en un Estado de Derecho”.