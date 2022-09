Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Improvisación y caos en el último Encierro de Guadalajara

domingo 18 de septiembre de 2022 , 09:03h

El Encierro ya comenzó mal con más de diez minutos de retraso sobre la hora prevista de las ocho de la mañana que debía de haber arrancado el último Encierro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2022.



A partir de estos diez minutos de retraso, todo fue un cúmulo de despropósitos.



Corredores inexpertos, pastores que hoy no tuvieron su mejor día y podían haber puesto más orden en el Encierro, y sobre todo, la falta de previsión por NO tener cuatro cabestros de cola, en los corrales, previstos precisamente para estos casos. En cualquier Encierro que se precie, y Guadalajara, cuando tenía al frente de la organización de los Encierros a profesionales y no aficionados, tiene que tener cuatro cabestros de reserva en los corrales, cabestros de cola, se llaman. Si hay alguien que se ocupa de esto en el ayuntamiento de Guadalajara que pregunte a Pamplona o a San Sebastián de los Reyes.



Y es que dos toros se separaron muy pronto de la manada, se quedaron sueltos, y camparon a sus anchas por La Carrera, embistiendo, como es natural, contra todo lo que se le ponía enfrente, empeñándose con las talanqueras que apenas aguantaron los envites…



Llama poderosamente la atención la falta de dobladores con capotes para recibir a los toros sueltos en su entrada en la plaza...Como suele decirse, no pasó más porque Dios no quiso, o mejor dicho porque el manto de la Virgen de La Antigua protegió, una vez más, a los guadalajareños.



Numerosos fallos de los que hay que tomar nota para corregirlos y que se resume en una sola cosa : poner profesionales al frente de la organización de los Encierros en Guadalajara, porque lo que está en juego es la vida…, esto es más serio que hacerse fotos…



Seguiremos informando...a la espera del Parte de Incidencias.