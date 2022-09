Tal y como publica un medio nacional, Page mandó al acto de Sánchez a cargos del PSOE de CLM para hacerse pasar por “ciudadanos de a pie”, actuando así de “figurantes y palmeros”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 06 de septiembre de 2022 , 19:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Israel Pérez, ha advertido que “Page es hoy, más que nunca, cómplice de las mentiras de Sánchez”, después de que un medio nacional haya publicado una información en la que asegura que cargos del PSOE regional acudieron ayer al acto de Sánchez para hacerse pasar “por ciudadanos de a pie”.



Así se ha pronunciado Pérez, en rueda de prensa, donde ha denunciado que dirigentes socialistas hayan actuado de “figurantes y palmeros” en este acto con la connivencia de Page, que fue quien los mandó.



Por ello, ha insistido en que Page es hoy más que nunca “cómplice de Sánchez” y de sus mentiras, ya que las “avala” siguiendo así el patrón de comportamiento de su jefe.



En este sentido, ha insistido en que para “echar a Sánchez de la Moncloa, haya que echar antes a Page de Castilla-La Mancha”.



De esta manera, ha calificado de “aberración” el hecho de que Page hay intentado manipular y engañar a los españoles y a los castellanomanchegos. “Esto no se puede permitir”.



Por otra parte, Pérez ha lamentado que Page “no conozca bien la realidad de nuestra tierra”, ya que, ha llegado a afirmar que “el sistema educativo de Castilla-La Mancha es de los mejores de España”.



Así, ha recordado que Page sigue sin bajar las ratios en las aulas, sigue sin haber profesorado de refuerzo, no se ha mejorado la situación del profesorado de religión, la digitalización hasta la fecha es un auténtico fracaso, y no hay una apuesta clara por la formación profesional o por la enseñanza de idiomas.



Además de esto, ha asegurado que Page tiene de nuevo la oportunidad de debatir el modelo de gestión que necesita Castilla-La Mancha, -en el pleno del próximo jueves-. Un modelo basado en una bajada generalizada de impuestos y de ayudas directas a aquellos sectores que peor lo están pasando.



De esta manera, ha denunciado que Page ha perdido el pulso de la sociedad civil ya que está “inmóvil y estático” y eso es lo peor que puede hacer en política, ya que “no sabe gestionar”.



Así mismo, ha indicado que “no nos podemos permitir” que Castilla-La mancha sea una de las regiones más pobres de España, con el índice de pobreza más alto, y una de las comunidades más pobres y con mayor carga fiscal.



“Se cobra menos, y cuesta llegar más a final de mes, y proporcionalmente pagamos más impuestos que en resto de España” ha señalado.



También, la tasa de inflación es la más alta del país y eso nos hace cada día más pobres y menos competitivos, con una tasa de desempleo más alta que la media nacional y con dos meses consecutivos en los que ha crecido el paro, así como que ha caído la contratación y la afiliación a la Seguridad Social.



Y las previsiones de crecimiento económico están “a la baja”, por debajo de la media nacional, con más déficit y más deuda, “una bomba de relojería que está a punto de estallar”, ha lamentado.



Unos datos que demuestran que Castilla-La Mancha “necesita y se merece un cambio” y el PP de Paco Núñez tiene un modelo alternativo que funciona y quiere aplicarlo a esta tierra, ya que “nuestro presidente está preocupado por conocer las verdaderas necesidades que tiene esta región”.



“El actual problema que tiene esta tierra se llama Page, ya que no gestiona los problemas y no da soluciones, y lo peor de todo, es que no las busca”.