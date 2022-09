El PP asegura que Page “es un problema” para Castilla-La Mancha: “Cada día nos hipoteca con su nefasta gestión”

jueves 01 de septiembre de 2022

Así lo ha afirmado Pérez en rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha exigido a Page que el próximo 9 de septiembre en el acto que protagonizará con Pedro Sánchez en Toledo le exija que “no indulte a los expresidentes de la Junta de Andalucía tras la condena por el Caso ERE”.



El vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Israel Pérez, ha asegurado que Emiliano García-Page se ha convertido “en un problema para Castilla-La Mancha”, ya que “cada día hipoteca a la región con su nefasta gestión”.



“Esperamos que Page se posicione y se ponga al lado de los castellanomanchegos, que no quieren dicho indulto y que no quieren que porque tengan el carnet del PSOE tengan privilegios”, ha incidido, ya que “en política no todo vale”.



De otro lado, Pérez ha preguntado “¿dónde ha estado Page durante todo este verano ante la situación que está sufriendo la región?”. “Desde el PP no entendemos cómo se niega a debatir en las Cortes las diferentes medidas que se requieren para que Castilla-La Mancha salga de la situación en la que se encuentra”.



“No le interesa, no está y lo peor es que no quiere estar”, ha afirmado, al tiempo que ha aseverado que a Page “no le interesa Castilla-La Mancha” porque el PSOE “no tiene un modelo de gestión”.



Pérez ha lamentado que Castilla-La Mancha cuente con los peores indicadores del país, una situación que la región “no se merece” porque cuenta con “recursos y capacidad para ser una Comunidad Autónoma de primera”.



Así, ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las regiones que más renta per cápita ha perdido, cuenta con la inflación más alta del país, la calidad de vida es un 18 por ciento pero que en el resto de España y es una de las cuatro regiones con mayor grado de pobreza.



Y, frente a esto, Pérez ha incidido en que el presidente regional del PP, Paco Núñez, lleva todo el año exigiendo a Page medidas efectivas para paliar esta situación y a las que el socialismo ha dicho no de forma reiterada.



“Actualmente Page es un problema para Castilla-La Mancha, cada día nos hipoteca más con su nefasta gestión, algo que no se debe permitir porque en política estamos obligados a gestionar y a dar soluciones a los ciudadanos”, ha dicho.



Pérez ha destacado que Núñez “si tiene un modelo de gestión claro para Castilla-La Mancha y así lo ha querido debatir con Page y este se ha negado”. “Un modelo que pivota en el corto plazo con medidas urgentes y necesarias para amortiguar los efectos de la inflación, de la economía o del desempleo” y que apuesta por mejorar los servicios públicos.



“Castilla-La Mancha necesita una alternativa, con un modelo claro y eficiente. Esa alternativa es Paco Núñez y su modelo de gestión”, ha finalizado.