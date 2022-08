Crónica de Abelardo Mazo sobre las pasadas fiestas de Brihuega

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 24 de agosto de 2022

Pasaron las fiestas de Brihuega, incluso la celebración de la Octava de la Virgen el 22 de agosto, Santa Mara, Virgen y Reina.



Poco se ha escrito de la festividad de la Virgen de la Peña, si se ha hecho de la Procesión de la Recogida de la Cera, conmemoración que se celebra en la Villa con el traslado de la Virgen desde la peña donde se apareció, hasta la ermita de Santa Ana, en su primera etapa, por cierto este año de 2022, el 11 de agosto se realizó una marcha hasta las ruinas de la ermita y vuelta hasta Brihuega, además en el trayecto se inauguraron unos tótem representando la silueta de la Señora, como los brihuegos llevaban velas de cera y no se consumieron, para la ocasión se simularon estas velas por ello el nombre de “Recogida de la Cera” y el regar las calles de espliego es debido a que una señora del lugar había ofrecido a la Virgen si su hijo llegaba sano y salvo de la guerra ofrecía a la Virgen un ramo de flores, pero como este no podía comprarlo, salió al campo recogió espliego y al pasar la Virgen por su casa le ofreció el ramo y lo extendió por el suelo para que pasara la Sra., y a partir de 1904, que fueron presentados por parte de la Cofradía unos personajes legendarios conocidos por el Rey Ali-Mahimon y la Princesa Elima como gigantes y dos alcarreños la Vieja y el Viejo, con la presencia de la Banda de Música del Hospicio de Madrid, esta procesión está declarada como Fiesta de Interés Turístico Provincial y, ahora la Junta Directiva de la Cofradía y en colaboración con el Ilustre Ayuntamiento ha iniciando los trámites para solicitar esta sea declarada de Interés Turístico Regional.



Esta tarde llegaron los brihuegos que faltaban, La procesión de la Recogida de la Cera, es el anuncio o pregón de fiestas, infinidad de niños junto a sus padres y abuelos inundan las calles, callejuelas, plazas y plazuelas.



Más arriba digo que poca atención se le ha dedicado a la festividad de la Virgen, bien es verdad que la prensa provincial y regional decía que el Presidente de las Cortes Castellano-Manchegas asistió a la Eucaristía de la Virgen de la Peña patrona y Reyna de Brihuega acompañado por el Sr. Delegado de la Junta en Guadalajara el pasado 15 de agosto para acompañar a las autoridades briocense, por parte del PSOE, también estuvieron en Brihuega el Senador Antonio Román Jasanada junto a Lorenzo Robisco por parte del PP.



Hasta que llegara el 15 de agosto, desde el día 7 se ha celebrado un solemne novenario a la Virgen en el que ocupo la Sagrada Cátedra el Muy Ilustre D. Miguel Ángel García Tabernero, ligado a la enseñanza en colegios diocesanos como el Seminario Menor de Guadalajara, Colegio Cardenal Cisneros y Sagrada Familia de Sigüenza, durante nueve días infinidad de fieles acudían al templo para escuchar el Ilustre orador, pero la hora importante del Día de la Virgen era la salida de la Virgen por la Puerta del Cardenal Tavera de la Iglesia de Santa María de la Peña, o Puerta del Sol, nada más ver a los primeros portadores de las andas sonaron las primeras notas de la Marcha Real confundidas con los aplausos del público que llenaba el Prado de Santa María, (cantidad de gente que jamás se había visto en el lugar) y el tintineo de las campanas de la torre, así durante un tramo del Prado de Santa María, siempre se escribe de la muchedumbre que acude al encierro de toros, pero poco se dice de esa muchedumbre que acude tanto a la salida de la Virgen en procesión como a la llegada de nuevo a la Parroquia, este día podemos decir que son miles las personas que acuden a ver el paso por las empinadas y estrechas calles del lugar, así como la salida de la imagen de la Iglesia de San Felipe, la Banda de Música, canticos y vivas la procesión llega a la plaza del Coso donde se quema una colección de fuegos artificiales, a la salida de la Plaza entra en su calle, la C/ de la Virgen pasa por la de la Estrella y pasa por el Arco de la Guía al Prado de Santa María, hay cambio de turno y la Banda de Música de Brihuega interpreta el Himno de la Virgen hasta llegar a la Puerta del Sol, entrada a la iglesia donde la Banda cambia y vuelve a interpretar la Marcha Real.



Ya en el templo donde no cabe un alfiler, canticos y vivas a la Virgen da paso a que el señor predicador se despida de la Virgen y de los brihuegos, seguidamente se procedió al besamanos a la Virgen. Solo recordar que la Virgen salía de su casa a las 20,45 horas regresando a las 23,30 h. los brihuegos vivimos un día grande.



Brihuega, después de tres años volvió a vivir un extraordinario día 16 Agosto (día del encierro) gente y más gente llegaba a Brihuega mucha no bajaba al pueblo quedándose en los altos y alcores que rodean la villa, por la mañana este dia se pudieron ver la estampa de los toros en los corrales de “La Muralla” y en el Parque de la Alameda escuchamos un extraordinario concierto ofrecido por la Banda de Música de Brihuega, primer concierto ofrecido el día 16 de agosto dedicado al pasodoble y dirigido por Diego Garrigó Prieto, luego a esperar el resultado de los astados, esto es, el encierro dirigido por José Miguel Arroyo “Joselito”, que por cierto resulto un éxito, se encerraron tres toros en la subida, con lo cual el 17 tuvimos bajada, los toros llegaron a Valdeatienza, subieron a la Alcarria, bajaron a la Boquilla y a Valdebruscos y durante la madrugada llegaron los toros a San Felipe, con lo cual los trasnochadores lo pasaron estupendamente y los brihuegos tan contentos, en resumen un éxito.



Finalizo este resumen indicando que el próximo año 2023, restarán cinco años para celebrar los Cien Años de la Coronación Canóniga de la Virgen. La Banda de Música ofreció un nuevo concierto como homenaje a los cuatro directores que la misma ha tenido desde su fundación, tres hombres y una mujer, D. Pedro Marlasca, D. Jesús Cabezudo, D. José L. Conde y Da. Raquel Sánchez Pardo.



No podemos olvidar el Pregón de Fiestas ofrecido por nuestros vecinos ucranianos refugiados en Brihuega, en esta ocasión fueron ucranianas quienes nos desearon unas Felices Fiestas.