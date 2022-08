Conoce por qué Paysafecard es un interesante sistema de pago

domingo 14 de agosto de 2022 , 10:55h

A la hora de pagar en Internet es habitual que tengamos cierta desconfianza respecto a utilizar nuestra tarjeta de crédito o débito. Algo lógico, considerando que son frecuentes las noticias de robos de información, en los que esos números de tarjeta se filtran y son utilizados de forma ilícita. Un aspecto que causa considerables problemas a los afectados, que no solo se quedan sin dinero, sino que también se ven obligados a iniciar una batalla legal para recuperarlo.

Afortunadamente, hay alternativas interesantes para realizar pagos en Internet sin necesidad de dar nuestros datos bancarios, mediante sistemas que no están vinculados a nuestra tarjeta o a nuestra cuenta corriente. Entre ellos destaca la tarjeta prepago Paysafecard, con la que es sencillo realizar estas operaciones limitando el riesgo a la cantidad que necesitemos abonar. Así que, pagar con Paysafecard en casinos, tiendas online, casas de apuestas y otras páginas es una opción ideal, tanto por seguridad como por privacidad.

Qué es Paysafecard

Paysafecard es una tarjeta que funciona bajo la modalidad de prepago y en formato monedero. Así que para utilizarla será necesario que la carguemos previamente con la cantidad de dinero que necesitemos para la compra que vayamos a realizar. El proceso de carga es totalmente seguro y se realiza directamente desde la página web de la compañía o bien mediante las tarjetas físicas, que se compran en diferentes establecimientos. Si ya tienes una tarjeta, recibirás un código con el que recargar el importe que hayas comprado en tu tarjeta. Si no, puedes pedir una tarjeta física o usar una virtual desde la web de Paysafecard.

La ventaja principal de este sistema es que no existe vinculación real con los datos de tu tarjeta bancaria, ya que estos no quedan almacenados en el sitio de Paysafecard, ni siquiera si usas su web para la recarga. En consecuencia, esos datos no quedan en Internet y están siempre a salvo. El único riesgo, muy poco probable, es que se filtren los datos de tu Paysafecard. Si esto ocurre, dado que lo más habitual es no tener saldo en la tarjeta por haberlo usado para pagar lo que quieras, la cantidad que puedes perder es casi cero. Ideal, pues, para evitar caer en los fraudes online, tan habituales hoy día.

Cómo utilizar Paysafecard

El uso de esta tarjeta es tan sencillo como el de cualquier otra tarjeta bancaria tradicional. Cada tarjeta, con independencia de los códigos de recarga, consta de un número propio de 16 dígitos y un pin. Este pin puede elegirse si nos registramos en la web del servicio, o bien viene por defecto con la tarjeta. Para pagar basta con indicar ese número y pin, del mismo modo que usamos una tarjeta bancaria clásica.

Una ventaja adicional de este método de pago es que no es necesario aportar datos de facturación ni otros datos personales, a menos que estés adquiriendo un producto físico y que requiera de un envío. Por si esto fuera poco, si no tienes previsto realizar pagos de más de 50 euros con tu tarjeta ni siquiera tienes que registrarte en su web, lo que es otro extra de seguridad y una nueva prueba de cómo, desde esta página, se preocupan por tu privacidad.