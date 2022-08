Dia vende 235 supermercados a Alcampo

martes 02 de agosto de 2022

Las acciones del Grupo Dia se han disparado un 11,11% este martes en una jornada marcada por el anuncio de la compañía de la venta a Alcampo de 235 supermercados repartidos por el territorio nacional y dos naves logísticas en Villanubla (Valladolid). En concreto, los títulos de la cadena de supermercados cerraron con alza superior al 11%, hasta alcanzar un precio de 0,0150 euros por acción.



La operación contempla que el precio máximo que obtendría Dia sería de 267 millones de euros, en caso de cumplirse todas las condiciones suspensivas y demás términos establecidos en el contrato en circunstancias que permitan la ejecución completa del perímetro de la operación.



Dia prevé destinar los recursos obtenidos a acelerar la implementación de su plan estratégico mediante la finalización del proceso de remodelación de las tiendas de proximidad de su red actual además de la aceleración de nuevas aperturas dentro de este mismo formato.



"La proximidad es nuestro faro y ha sido nuestra gran palanca de éxito. Estamos seguros de que, centrando nuestro esfuerzo en lo que sabemos hacer bien, seremos capaces de seguir avanzando en el cumplimiento de nuestra hoja de ruta estratégica", ha afirmado el presidente ejecutivo de Grupo Dia, Stephan DuCharme, quien ha señalado que desde mayo de 2020, la firma ha cumplido "sistemáticamente" su hoja de ruta para lograr un cambio de rumbo "efectivo".



"En Dia España estamos enfocados en un único formato de proximidad y un modelo de tienda unificado. Esta operación nos permite avanzar más rápido en el objetivo de terminar la remodelación de nuestra red actual y acelerar el ritmo de apertura de tiendas, generando oportunidades para todos nuestros empleados, franquiciados y proveedores, permitiéndonos estar aún más cerca de nuestros clientes", ha subrayado, por su parte, el consejero delegado de Dia España, Ricardo Álvarez.



Supermercados de tamaño medio



En concreto, el perímetro de la operación se circunscribe a supermercados con un tamaño medio de entorno a unos 760 metros cuadrados que cuentan con una localización atractiva, según explican ambas compañías en un comunicado conjunto.



No obstante, no encajan con la estrategia actual de Grupo Dia, centrada en establecimientos de proximidad con el fin de ofrecer una propuesta de valor diferenciada para sus clientes a través de tiendas de barrio. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia y otros consentimientos que se esperan obtener durante las próximas semanas.



En este sentido, la transmisión del porfolio de la operación comenzará tan pronto se reciban las aprobaciones, se realizará por bloques de establecimientos agrupados en diferentes fechas y se espera que se completen todas las transmisiones a mediados de 2023.



Dia ha afirmado que no espera impactos contables negativos en su cuenta de resultados consolidada derivados de la operación, al tiempo que ha señalado que informará en su momento sobre el cumplimiento de las condiciones suspensivas, así como del precio final de la operación y el destino de los fondos obtenidos una vez se haya concluido la ejecución de la misma.