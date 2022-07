Guadalajara acogerá el I Foro de Hostelería de la provincia el próximo lunes

El presidente de la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, Juan Luis Pajares, ha presentado este martes, junto con el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Fernando Parlorio y Mario de Lucas, vicepresidente de la Federación, el I Foro de Hostelería de la provincia de Guadalajara, organizado por la propia federación en colaboración con el ayuntamiento capitalino.Un punto de encuentro para los profesionales del sector donde además de conocer las últimas tendencias del sector, podrán compartir un momento distendido tras más de dos años malos a causa del COVID-19, ha informado la patronal en un comunicado.El foro tendrá lugar el próximo lunes 25 de julio y que se enmarca dentro de los actos de celebración de Santa Marta, patrona de los hosteleros y cuya onomástica es el 29 de julio.Estará dividido en dos partes, una más teórica, que se llevará a cabo en el Teatro Buero Vallejo y la práctica que tendrá lugar en las instalaciones del Casino Club de Campo.Los asistentes, que como ha comentado el presidente de la Federación, pueden asistir de manera gratuita previa inscripción en el 949 21 21 00 o a través del correo electrónico [email protected] , asistirán a una ponencia, ‘Sin sala no hay cocina’, a cargo de Eduardo Rosser, consultor y formador de Rosser Management y a la mesa redonda ‘Tendencia y evolución del sector’, donde participaran reconocidos empresarios del sector.Tras esto, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer los recursos turísticos de la ciudad y así, ser ellos, con el boca a boca, los que también puedan difundir entre sus clientes la gran riqueza patrimonial de la que disponemos. Entre otros monumentos se visitarán la Cripta ducal de la familia Mendoza, el Palacio de la Cotilla y su salón Chino o el Palacio del Infantado.La segunda parte de este I foro de hostelería de la provincia de Guadalajara tendrá lugar en el Casino Club de Campo, donde se realizan los talleres más prácticos, como una ‘Cata maridada de vinos de la región con tapas de chefs de la provincia’. a cargo de Andrei Popa, sumiller del restaurante El Doncel de Sigüenza y los chefs Enrique Pérez del Restaurante El Doncel, Carlos Gumiel del restaurante Biosfera, Jesús Pardo del restaurante Juanita Banana, Adrián Romanillos del restaurante Zúbar y Mario de Lucas del Grupo Lino.Además de esto, según Pajares, se podrán degustar productos típicos de nuestra provincia gracias a la exposición de los productos de Guadalajara con la colaboración de APAG-Alimentos de Guadalajara.Para conocer las últimas tendencias en repostería y en el mundo de la coctelería, también estarán presentes en esta jornada de la mano de Fátima Gismero, gerente de Pastelería Fátima Gimeno, ubicada en Pioz en la parte más dulce y de Nacho Álvarez, barman del Kiosko El Triunfo de Sigüenza, en el arte de las mezclas.El punto y final de este I foro de hostelería de la provincia de Guadalajara llegará de la mano del monologista Pedro Llamas.Pajares ha animado a todos los profesionales del sector a participar en este foro que sobre todo es, un día de convivencia e intercambio de opiniones entre todos.Por su parte, Fernando Parlorio, ha señalado que este primer foro se enmarca en las acciones marcadas por Segittur para “consolidarnos como Destino Turístico Inteligente”, ha indicado el concejal de esta área en el Ayuntamiento de Guadalajara, quien ha indicado que “este foro cumple una doble función ya que no sólo servirá como espacio de escucha activa a hosteleros, y también, de formación para ellos; sino que no nos ayuda a trabajar en uno de los objetivos que queremos potenciar desde el área de Turismo y es que los hosteleros puedan servir, en un momento puntual, como punto de información”.Para ello, una de las actividades programadas en el foro será la visita guiada ofrecida desde la oficina municipal de Gestión Turística, a través de los diferentes monumentos de la capital alcarreña.Además, el edil de Turismo ha destacado el papel de la gastronomía como “atractivo turístico” y ha indicado que “estamos trabajando en aumentar el número de atractivos turístico en Guadalajara, lo estamos haciendo como, por ejemplo: con la instalación de las letras gigantes, o el traslado de la oficina de turismo que prevemos que antes de que finalice el año todo el servicio se prestará ya en el Arriaca Digital”.