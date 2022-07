Ampliar Foto : MARIANO VIEJO

El Dépor se enfrentará al C.D. Quintanar del Rey, de la Tercera RFEF

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 20 de julio de 2022 , 20:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Tras la reunión telemática celebrada en el día de ayer, con los representantes de todos los equipos implicados, ha quedado configurado el cuadro para el XXI Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



12 equipos participarán en esta nueva edición del Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 9 de ellos de Tercera División y 3 de ellos de Segunda RFEF, entre ellos, el Club Deportivo Guadalajara.



El equipo entrenado por Gonzalo Ónega no entrará a competir en el trofeo hasta la tercera eliminatoria, donde queda encuadrado con el C.D. Quintanar. El encuentro se disputará el 21 de agosto en la localidad conquense de San Marcos, actuando el equipo de Tercera RFEF como local.



Primera eliminatoria (a disputar hasta el 11 de agosto):



UB Conquense – CP Villarrobledo (A)

Villarrubia CF – CS Puertollano CF (B)

CD Azuqueca – CD Marchamalo (C)

CD Toledo – CD Torrijos (D)

Segunda eliminatoria (15 de agosto):



Ganador A – Ganador B (E)

Ganador C – Ganador D (F)

No se realizará sorteo para estas eliminatorias. Se jugará en casa del que hubiera jugado a domicilio. En caso de pasar ambos locales o visitantes, se jugará en casa del mejor clasificado o superior categoría en la pasada temporada.



Tercera eliminatoria (21 de agosto)



Ganador E – UD Socuéllamos (G)

Ganador F – CF Talavera (H)

CD Quintanar del Rey – CD Guadalajara (I)

En estas eliminatorias actuarán como locales los equipos de Tercera RFEF en la presente campaña

Final Copa RFEF / Final #CLMenJuego (28 de agosto)



Ganador G – Ganador H (J)

No se realizará sorteo para esta eliminatoria. Se jugará en campo del equipo de inferior categoría o en su defecto, del equipo que menos partidos haya jugado en casa y en caso de igualdad, en casa del mejor clasificado o superior categoría en la pasada temporada.



Final Trofeo JCCM (31 de agosto)



Ganador I – Ganador J

La JCCM determinará el campo de juego para la celebración de este partido