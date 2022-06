EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE EN CLM : El PSOE siguen sin dar solución a los accesos del Hospital Universitario de Toledo, pese a las continuas promesas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 30 de junio de 2022 , 18:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha reclamado hoy una solución urgente para los accesos al Hospital Universitario de Toledo, ante el gran problema de tráfico que sufre la zona desde la apertura del nuevo centro hospitalario y al que los gobiernos socialistas de España, CLM y Toledo siguen sin dar solución, pese a sus continuas promesas.



Así lo ha manifestado en el Pleno del parlamento regional, donde el PP ha propuesto que “las Cortes de Castilla-La Mancha insten al Gobierno regional y al Gobierno de España por medio de aquel, en relación con sus respectivas competencias y compromisos, a ejecutar de manera inminente los accesos al nuevo Hospital General Universitario de Toledo, uniéndose en dicha petición a la aprobada en idéntico sentido por el Pleno del Ayuntamiento de Toledo en fecha 23 del 6 de 2022”.



“Los ciudadanos no pueden esperar más y seguir sufriendo los atascos que se producen a diario en los accesos al Barrio de Santa María de Benquerencia, mientras los gobiernos local, autonómico y central se echan la pelota unos a otros, a ver quién tiene que realizar las obras”, ha censurado Guerrero, quien ha pedido concreción a los socialistas para saber “qué actuaciones se van a hacer, cuándo y quién va a ejecutarlas y financiarlas”.



En este sentido, ha recordado que ya en septiembre de 2019, el consejero de Fomento anunció que la Junta había elaborado un anteproyecto para dotar de un nuevo acceso al hospital, eso sí, aclarando que era competencia de la administración local y estatal. Una solución aceptada por todos y que preveía la construcción de un ramal en la A-42, “pero que, a día de hoy, no se ha ejecutado y ni siquiera se han licitado las obras”.



Guerrero ha lamentado que de esto ya hace más de tres años y casi dos de la visita del ministro Ábalos, en la que también se trató sobre la conexión de la A-42, “pero la realidad es que los accesos siguen sin ejecutar”, mientras continúan “las respuestas cruzadas entre Ayuntamiento, Junta y Ministerio”, gobernados por el PSOE. “Unos y otros echando balones fuera para no asumir la competencia de hacer los accesos”, ha criticado.



Por todo ello, la diputada regional ha recordado que “los ciudadanos lo que quieren es que se solucionen los problemas de tráfico y se ejecuten de una vez por todas los accesos al nuevo hospital y les da igual si lo hace el Gobierno regional o el central”, pero por el momento “seguimos sin una respuesta sobre quien lo va a llevar a cabo y cuando”.