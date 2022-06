Se dispara el IPC al 10,2% en junio, el dato más alto en 37 años

miércoles 29 de junio de 2022 , 10:03h

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,8% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual 1,5 puntos, hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985, según los datos avanzados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe, hasta el 8,3%. Después, en mayo, escaló hasta el 8,7% y en junio ha superado los temidos dos dígitos: 10,2%.



El dato de junio, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, supera en cuatro décimas el pico que se había alcanzado en el mes de marzo, del 9,8%. Según el INE, la escalada del IPC interanual hasta el 10,2% en junio se debe, principalmente, a las subidas de los precios de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas. También ha influido el repunte de los precios de los hoteles, cafés y restaurantes, superior al del pasado año.



Cabe recordar que en el mes de junio ha entrado en vigor el tope al gas, medida con la que el Gobierno de Pedro Sánchez esperaba rebajar un punto la inflación. Algo que a la luz de los datos no se ha cumplido y los españoles siguen viendo como su poder adquisitivo no para de reducirse. En el caso de los carburantes, la rebaja de 0,20 euros del Ejecutivo socialista tampoco está surtiendo efecto, ya que el alza de la gasolina y el diésel en las últimas semanas ha dejado en papel mojado este descuento.



El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en junio seis décimas, hasta el 5,5%, su valor más alto desde agosto de 1993. De este modo, la subyacente se sitúa 4,7 puntos por debajo de la tasa del IPC general.